Lideranças indígenas de cannabis medicinal do Brasil são recebidas por associação em Olinda
Aldeia Pankará Serrote dos Campos visitou a associação de pacientes Aliança Medicinal para discutir o assunto
Ciência, sabedoria popular e política se juntaram nesta quinta-feira (18) em uma visita de lideranças da Aldeia Pankará Serrote dos Campos à associação de pacientes Aliança Medicinal, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
O grupo foi recebido pelo diretor-executivo da instituição, Ricardo Hazin Asfora, e a presidente, Hélida Lacerda, que veio de Itacuruba, n Sertão de Pernambuco.
É lá onde está sendo criada a Associação Indígena de Medicina Ancestral para Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial – Acarapuá, a primeira iniciativa de povos originários do Brasil para produção de medicamentos à base de Cannabis sativa.
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A ação é fruto de um projeto do Centro de Prevenção às Dependências (CPD), uma organização não governamental que recebeu uma emenda parlamentar do deputado estadual João Paulo (PT-PE) para estruturar a associação.
“A cannabis entrou no Brasil por africanos escravizados e logo os indígenas também começaram a usá-la para fins medicinais. Foram perseguidos, presos e mortos pelo plantio e pelo uso. Hoje trabalhar e ter essa associação é uma reparação, é um dever que a sociedade e o Estado brasileiro têm com os povos indígenas”, defende a coordenadora do CPD e do projeto da associação, Ana Glória Melcop.
Segundo ela, a associação já criou um estatuto e obteve o CNPJ. Após o processo, busca conseguir autorização junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a fim de começar o plantio.
Um pajé na universidade
As lideranças da aldeia chegaram ao Recife na última segunda-feira (15) para participar de uma capacitação promovida pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que também é parceira do projeto.
“Explicamos a química e os compostos da cannabis medicinal e todo seu potencial terapêutico. Mostramos como obter preparados, extratos, e outros produtos para fins medicinais que vão ajudar o povo Pankará”, afirmou a professora Larissa Rolim, do Departamento de Farmácia da UFPE.
Pesquisadora da Cannabis sativa, a professora percebeu que os alunos da aldeia ficaram satisfeitos com a experiência.
“Foi muito gratificante para eles. Tiveram contato com as plantas, com vidrarias e equipamentos do laboratório e todas as boas práticas de fabricação e manipulação da cannabis para transformá-la em um medicamento que vai tratar a saúde da população do território indígena”, declarou.
Entre os participantes, o pajé Geraldo Leal relatou que os Pankarás não plantam mais a maconha há muitos anos por medo.
“Como a maconha é proibida, ninguém mais quer nos dar raízes e ser descoberto. A gente só usa outra planta: a aliamba. Serve para dor de cabeça e outros sintomas que a pessoa necessitar”.
Presidente da Comissão da Cannabis Medicinal da Assembleia Legislativa de Pernambuco, o deputado João Paulo afirmou que entrou na causa para atender pacientes e famílias que precisavam de tratamentos com cannabis para diversas doenças, como Alzheimer e epilepsias.