PALESTINA Líderes árabes se reúnem em Riade para discutir plano sobre Gaza O objetivo do encontro é o de definir um "plano alternativo ao de Trump". O presidente estadunidense propôs o deslocamento dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza para a Jordânia e o Egito

A Arábia Saudita organiza nesta sexta-feira (21) uma reunião de cúpula com oito líderes árabes para discutir um plano que responda à proposta de Donald Trump de colocar a Faixa de Gaza sob controle dos Estados Unidos e deslocar sua população para outros países.

Embora exista um consenso incomum entre os países árabes para rejeitar a ideia do presidente americano, a questão de quem deve governar Gaza e como financiar a reconstrução após a guerra pode gerar divergências na reunião.



Para reduzir as expectativas, a Arábia Saudita apresenta a cúpula como "uma reunião fraternal informal" dos líderes dos seis países do Golfo, além do Egito e da Jordânia.

As decisões dos participantes na reunião serão incluídas na agenda de outra cúpula árabe, prevista para acontecer no Egito em 4 de março, afirmaram os organizadores.

O analista Andreas Krieg, do King's College de Londres, considera que este é o encontro "mais importante em muito tempo" na região.

"Estamos diante de uma grande mudança histórica no conflito árabe-israelense ou palestino-israelense (...) em que os Estados Unidos, sob a presidência de Trump, poderiam instaurar novas realidades irreversíveis na região", disse.

A Faixa de Gaza foi devastada por 15 meses de guerra entre Israel e o Hamas, desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento palestino em 7 de outubro de 2023.

A reconstrução do pequeno território, controlado pelo Hamas desde 2007, é avaliada em mais de 53 bilhões de dólares (302 bilhões de reais), segundo a ONU.

O presidente americano propôs o deslocamento dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza para a Jordânia e o Egito, com o objetivo de transformar o território em um destino turístico de luxo, que chamou de "a Riviera do Oriente Médio".

A ideia gerou indignação e espanto em grande parte da comunidade internacional, mas agradou Israel.

Uma fonte próxima ao governo saudita disse à AFP que os líderes árabes discutirão um "plano de reconstrução alternativo ao de Trump para Gaza".

O rei Abdullah II da Jordânia disse na semana passada, durante uma visita à Casa Branca, que o Egito apresentaria um projeto em resposta à proposta de Trump.

O presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi, chegou a Riade na noite de quinta-feira para participar na reunião. O emir do Catar, Tamim bin Hamad al Thani, também confirmou sua participação.

A fonte próxima ao governo saudita disse que a reunião em Riade se concentrará precisamente em um "plano egípcio de reconstrução" de Gaza.





