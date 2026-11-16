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Internacional Líderes asiáticos preveem evitar disputas no Mar do Sul da China durante cúpula da Asean Principais pontos de divergência envolvem a delimitação geográfica abrangida pelo acordo, a definição de termos considerados sensíveis e a possibilidade de o documento ter caráter juridicamente vinculante

A China e os países do Sudeste Asiático deverão se comprometer a evitar ações que possam intensificar as disputas no Mar do Sul da China durante reuniões anuais realizadas nesta segunda-feira, 16, em Manila, capital das Filipinas. O objetivo é criar um ambiente favorável às negociações de um pacto de não agressão nas águas reivindicadas por diferentes países.

Os conflitos territoriais estão entre os principais temas da cúpula que reúne líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) e o primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

China, Taiwan e quatro países membros da Asean - Brunei, Malásia, Filipinas e Vietnã - estão envolvidos há décadas em disputas territoriais na região marítima, considerada uma importante rota do comércio global.

Segundo a agência estatal chinesa Xinhua, Li Qiang manifestou esperança de que as negociações sobre um código de conduta sejam concluídas em breve, contribuindo para a paz e a estabilidade no Mar do Sul da China. O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., que ocupa a presidência rotativa da Asean, destacou os avanços obtidos nas negociações do acordo regional ao longo deste ano.

Embora os países ainda não tenham divulgado um comunicado conjunto, uma versão preliminar do documento, obtida pela Associated Press, prevê o compromisso de exercer moderação em atividades que possam complicar ou intensificar as disputas e afetar a paz e a estabilidade na região. O texto também deverá destacar o avanço das negociações e a necessidade de manter um ambiente favorável à conclusão do acordo.

Após mais de 21 anos de conversas e consultas, havia um compromisso de concluir as negociações ainda em 2026. No entanto, a ministra das Relações Exteriores das Filipinas, Theresa Lazaro, afirmou no domingo que cerca de 80% dos parágrafos do documento já foram acordados, mas três questões importantes continuam sem solução.

Os principais pontos de divergência envolvem a delimitação geográfica abrangida pelo acordo, a definição de termos considerados sensíveis e a possibilidade de o documento ter caráter juridicamente vinculante.

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