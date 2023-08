A- A+

Níger Líderes da África Ocidental se reunirão na quinta (10) para discutir situação do Níger A organização exige que o presidente Mohamed Bazoum retorne ao poder após o golpe de Estado de 26 de julho

Os líderes dos países da África Ocidental discutirão a situação do Níger na próxima quinta-feira (10) em uma "cúpula extraordinária" em Abuja, Nigéria, um dia após o fim do ultimato no qual exigem a restauração da ordem constitucional.

"Os líderes da organização da África Ocidental abordarão a situação política e os recentes desdobramentos no Níger", afirmou a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) em um comunicado.

A organização exige que o presidente Mohamed Bazoum retorne ao poder após o golpe de Estado de 26 de julho, sob a ameaça do uso de "força".

Bazoum permanece detido desde o dia do golpe, fortemente condenado na África e em outras regiões do mundo.

Embora os dirigentes do Estado-Maior da Cedeao tenham mencionado uma possível intervenção militar no Níger, nenhuma tropa havia sido oficialmente deslocada até esta segunda-feira.

