Mundo Líderes da China, Rússia e Coreia do Norte assistem a enorme desfile militar em Pequim O desfile é uma oportunidade para a China mostrar seu poderio militar

A China celebrou nesta quarta-feira (3, data local) um enorme desfile militar na capital sob o olhar do presidente Xi Jinping, ladeado por seu colega russo, Vladimir Putin, e pelo líder norte-coreano, Kim Jong Un.

Soldados marcharam pela central Praça Tiananmen enquanto uma salva de 80 tiros de canhão marcou o início do espetáculo comemorativo do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Nas tribunas, milhares de participantes entoaram canções patrióticas chinesas.

Em cenas sem precedentes, Xi apertou a mão de seus convidados, os líderes da Rússia e da Coreia do Norte, e os três caminharam juntos por um tapete vermelho em direção à Praça Tiananmen.

Os três líderes foram o centro da atenção mundial por seu encontro no desfile, em busca de sinais sobre como interagem entre si.

O desfile é uma oportunidade para a China mostrar seu poderio militar, com soldados marchando em formação, sobrevoos aéreos e equipamentos de combate de alta tecnologia exibidos ao longo de mais de uma hora na Praça Tiananmen.

O evento é o clímax de uma intensa semana diplomática em que Xi recebeu líderes de 10 países e outros convidados para a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) na cidade setentrional de Tianjin.

Na reunião da OCX, que busca promover uma governança mundial alternativa, Xi criticou duramente o "comportamento intimidatório" de alguns, em uma referência velada aos Estados Unidos.

Por sua vez, Putin defendeu a ofensiva de seu país na Ucrânia e culpou o Ocidente por provocar o conflito que começou há três anos e meio e deixou dezenas de milhares de mortos.

Vários participantes da reunião da OCX estiveram no desfile em Pequim, incluindo o governante de Belarus, Alexander Lukashenko.

Nenhum governante ocidental esteve presente na comemoração.

Equipamento militar

A segurança em torno de Pequim foi reforçada nos últimos dias e semanas, com bloqueios de estradas e pessoal militar posicionado em pontes e esquinas, além de barreiras colocadas ao longo das largas avenidas da capital.

As autoridades evitaram divulgar o equipamento militar que seria exibido no desfile, mas entusiastas de temas militares observaram sistemas inéditos, incluindo o que parece ser uma gigantesca arma a laser.

Especialistas em defesa analisaram fotos nas redes sociais e vídeos de ensaios recentes que mostram mísseis antinavio, modernos drones submarinos e sistemas antimísseis.

As forças armadas asseguraram que todo o equipamento apresentado será produzido localmente e já está em uso ativo.

Imagens de satélite feitas nos dias anteriores ao desfile mostraram centenas de veículos, aviões e outros equipamentos militares em uma base no noroeste de Pequim.

A China afirmou que o desfile é uma demonstração de unidade com outros países, e a presença de Kim marca a primeira vez que ele aparece junto a Xi e Putin em um mesmo evento.

O líder norte-coreano chegou a Pequim acompanhado de sua filha Kim Ju Ae, que apareceu atrás dele quando foi recebido na estação de trem da capital pelo ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi.

