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Oriente Médio Líderes da oposição em Israel denunciam Netanyahu por "tentativa de golpe de Estado" Número dois do Raam, o ex-chefe de polícia Yoav Segalovitz, pediu uma "investigação penal imediata, independente e exaustiva que alcance todos os envolvidos"

Dois líderes da oposição em Israel denunciaram nesta segunda-feira (16) uma "tentativa de golpe de Estado" após informações de que o gabinete do primeiro-ministro interino, Benjamin Netanyahu, tentou incriminar membros de um partido árabe-israelense antes das eleições do mês passado.

"À medida que mais e mais detalhes são revelados, fica claro: isto não foi uma tentativa de perturbar as eleições. Foi uma tentativa de golpe de Estado", escreveu no X Yair Lapid, que liderou a oposição na legislatura anterior.

ככל שמצטברים עוד ועוד פרטים מתברר: זה לא היה נסיון לשבש את הבחירות. זה היה נסיון הפיכה. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 16, 2026

O Canal 12 de Israel informou no domingo (15) que, na véspera das eleições de 27 de outubro, o chefe de gabinete de Netanyahu, Ido Norden, apresentou uma denúncia à polícia contra membros do partido árabe-israelense Raam.

Segundo a informação, Norden encaminhou à polícia uma suposta fonte de inteligência, um ex-funcionário do gabinete de Netanyahu, que forneceu dados que levaram à detenção de três integrantes do Raam.

Os três homens foram liberados quando a polícia determinou que as informações eram infundadas.

Netanyahu acusou em seguida os partidos árabes de fraude eleitoral, depois que estas legendas conquistaram um número recorde de cadeiras. Seu partido, o Likud, divulgou um comunicado em que nega as últimas acusações.

O jornal israelense Haaretz informou que David Zini, diretor do serviço de segurança interna Shin Bet, tentou obter autorização para interceptar as comunicações de dirigentes de outro partido árabe, a Lista Conjunta, mas que a procuradora-geral do país rejeitou o pedido por falta de evidências.

Após a divulgação das informações, o líder da Lista Conjunta, Yousef Jabareen, também denunciou uma "tentativa de golpe de Estado de Netanyahu".

O número dois do Raam, o ex-chefe de polícia Yoav Segalovitz, pediu uma "investigação penal imediata, independente e exaustiva que alcance todos os envolvidos".

O principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, afirmou no domingo que o primeiro-ministro interino "não pode permanecer à frente do governo nem um minuto a mais".

Nem o bloco de Netanyahu nem a oposição liderada por Eisenkot conquistaram as 61 cadeiras necessárias no Parlamento para formar o governo após as eleições do mês passado.

Os dois partidos árabes, a Lista Conjunta e o Raam, declararam apoio a Eisenkot.

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