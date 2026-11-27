A- A+

união europeia Líderes da UE não chegam a acordo para orçamento do bloco As divergências sobre o tamanho do orçamento para 2028 a 2034 e a destinação dos recursos também travaram as discussões sobre um empréstimo à Ucrânia

Após mais de 12 horas de negociações sobre o orçamento da União Europeia, os líderes dos 27 países do bloco não chegaram a um entendimento. "Não conseguimos um acordo", disse nesta sexta-feira (27) o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

As divergências sobre o tamanho do orçamento para 2028 a 2034 e a destinação dos recursos também travaram as discussões sobre um empréstimo à Ucrânia. O orçamento representa cerca de 1% a 1,2% da renda nacional bruta dos países, mas reflete as ambições do bloco e seu papel no cenário internacional.

Segundo Costa, alguns países pediram novos cortes nas contribuições. A maioria se opôs a reduções adicionais, e alguns governos defenderam a reversão de parte dos cortes. As negociações serão retomadas em três semanas, mas eleições e possíveis mudanças de governo podem dificultar um acordo.

Costa quer acordo até o fim do ano

Costa avaliará as conversas da cúpula e voltará a consultar os governos nacionais. Alguns líderes, principalmente de países que contribuem mais para o orçamento do que recebem em recursos, não participaram de determinadas reuniões.

"É normal que os Estados-membros tentem defender seus próprios interesses nacionais", afirmou Costa. Para ele, as discussões ajudaram a identificar os parâmetros de um possível acordo em dezembro. O novo orçamento precisa entrar em vigor em 1º de janeiro de 2028, e o acordo final deve ser fechado até o fim deste ano.

Eleições podem dificultar as negociações

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que não pretende negociar em 2027, ano em que estão previstas as eleições presidenciais no país. A líder da direita radical Marine Le Pen é apontada como favorita.

"Depois de 31 de dezembro, não estarei em condições políticas e democráticas de retomar a discussão sobre o orçamento e concluí-la", afirmou Macron. Ele disse estar disposto a apoiar "um bom acordo" na cúpula de 17 e 18 de dezembro, mas advertiu que a Europa cometerá "um erro estratégico" se reduzir suas ambições. "A França não aceitará mais cortes", declarou.

A Espanha terá eleições neste fim de semana. Itália e Polônia irão às urnas no próximo ano. O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse que as próximas negociações podem durar mais que os dois dias previstos. "Quero estar em casa no Natal", afirmou.

O primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, disse que viu "resultado zero" e considerou improvável um acordo até o Natal.

UE busca novas fontes de receita

Se os países resistirem a aumentar suas contribuições, a UE precisará buscar recursos em outras fontes. O bloco também tem de pagar a dívida do empréstimo de 850 bilhões de euros, aprovado para ajudar a Europa a sair da recessão provocada pela pandemia de covid-19.

Costa propôs um imposto sobre serviços digitais, que incidiria sobre publicidade online e receitas obtidas com dados de usuários. A medida poderia arrecadar 5 bilhões de euros por ano

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, manifestou "forte oposição" à proposta. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o imposto recebeu amplo apoio nas conversas. A UE também estuda obter novas receitas com o comércio de emissões de carbono e um imposto sobre o tabaco.

Acordo pode destravar empréstimo à Ucrânia

As propostas mais recentes preveem destinar 100 bilhões de euros à Ucrânia ao longo de sete anos. Os líderes também precisam decidir sobre um novo empréstimo de 45 bilhões de euros para atender às necessidades econômicas e militares de Kiev no próximo ano.

Uma das divergências é se os juros pagos pelos países europeus serão descontados da verba destinada à Ucrânia ou cobertos com recursos adicionais. Kiev só reembolsará o empréstimo quando a Rússia pagar indenizações de guerra.

Há um ano, os líderes da UE aprovaram um empréstimo de 90 bilhões de euros para cobrir a maior parte das necessidades ucranianas por dois anos. Desde então, os ataques russos à infraestrutura energética e civil e as interrupções no comércio pelo Mar Negro têm consumido os recursos.

Costa disse que 24 dos 27 países do bloco apoiam o plano. A Bulgária quer que sua parcela seja usada apenas para necessidades econômicas. Costa terá de buscar o apoio da República Tcheca, da Hungria e da Eslováquia até o próximo mês.

Veja também