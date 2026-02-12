Líderes da UE se reúnem para combater a pressão da Rússia, China e Trump

A- A+

Líderes de toda a União Europeia (UE) estão reunidos nesta quinta-feira, 12, em um castelo belga, enquanto o bloco de 27 nações enfrenta o antagonismo do presidente dos EUA, Donald Trump, táticas econômicas agressivas da China e ameaças híbridas da Rússia - desafios que levaram a uma reconsideração da abordagem europeia em relação à diplomacia e ao comércio.



"Todos sabemos que precisamos mudar de rumo, e todos sabemos a direção", disse o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, em uma reunião com alguns líderes europeus na quarta-feira, 11. "No entanto, às vezes parece que estamos na ponte de comando do navio, olhando para o horizonte sem poder tocar no leme".





Existem visões divergentes sobre como a UE deve lidar com estes tempos conturbados. A reunião desta quinta-feira tem como objetivo definir propostas para outra cúpula no final de março.



Antes de atravessarem a ponte levadiça em direção ao castelo de Alden Biesen, do século XVI, os líderes disseram aos repórteres que estavam focados na competitividade e na segurança econômica



"Precisamos manter nossa política comercial proativa e proteger nossas empresas da concorrência desleal e da coerção econômica", disse o presidente do Conselho Europeu, António Costa, pouco antes do início da reunião. Ele destacou os custos da energia e a necessidade de reduzir as barreiras burocráticas ao comércio. Fonte: Associated Press.

Veja também