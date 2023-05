Líderes de associação criminosa de Paulista suspeitos de homicídios são presos

A- A+

Dois líderes de uma associação criminosa com atuação no bairro de Engenho Maranguape, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, foram presos pela Polícia Civil de Pernambuco.

Segundo as investigações, o bando é suspeito de praticar homicídios e de porte ilegal de armas de fogo.

Os dois presos têm 19 anos, segundo informou a Polícia Civil nesta quinta-feira (25). Um deles possuía um mandado de prisão em aberto pela 1ª Vara da Comarca de Paulista, relacionado a um caso de homicídio.

Ambos são alvos de investigação da 7ª Delegacia de Homicídios de Paulista, que efetuou as prisões, por suposto envolvimento em outros assassinatos, além de serem apontados como os líderes da associação criminosa.

Com os dois, foram encontradas uma arma e diversas munições no dia das prisões. O delegado Gilmar Rodrigues explicou, nesta quinta-feira (25), como a polícia chegou aos criminosos.

“Primeiro, por conta dos Boletins de Ocorrências. De janeiro para cá, são nove boletins por homicídio e tráfico, por roubos. E eles ‘tocando o terror’ na comunidade, a comunidade começou a pedir socorro, e a polícia foi ao local”, disse.

A investigação confirmou a ligação dos presos com uma associação criminosa, eles, inclusive, recebiam ordens de um detento do sistema prisional.

“A gente começou a fazer as investigações, a juntar o quebra-cabeça, mapear a área, mapear horários e locais que frequentavam e, junto com a Polícia Militar, organizamos três operações”, acrescentou.

Duas dessas ações foram sem sucesso, tendo a última conseguido resultar nas prisões.

Os dois também empregavam violência na comunidade para ameaçar moradores da região.

“Essa semana teria quatro moradores para morrer, seriam assassinados porque estavam dando informações para a polícia por estarem revoltadas com as presenças deles”, continuou Gilmar Rodrigues.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

A polícia continuará as investigações e deverá identificar outros membros que possam estar envolvidos nas atividades ilícitas do grupo.



