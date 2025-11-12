A- A+

CRIME ORGANIZADO Líderes do Comando Vermelho serão transferidos para presídios federais nesta quarta, diz Castro A transferência foi autorizada pelo juiz titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Rafael Estrela Nóbrega

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), anunciou que os sete condenados apontados como líderes do Comando Vermelho (CV) que cumprem pena no Estado serão transferidos nesta quarta-feira, 12, para presídios federais. "Essa é mais uma etapa do trabalho que estamos fazendo para enfraquecer as facções, cortar suas conexões e devolver tranquilidade à população fluminense. A segurança pública não é um problema local, é um desafio nacional que exige cooperação, inteligência e coragem", escreveu Castro em uma postagem no X.

Segundo Castro, a liberação de vagas no Sistema Penitenciário Federal só foi possível após ele procurar o Ministério da Justiça. Após embates com o governo federal sobre medidas de combate ao crime organizado e queixas do governador sobre a falta e apoio da União na ofensiva contra as facções, Castro busca reafirmar a posição de defesa das ações do governo do Rio na segurança pública e de protagonismo nas medidas contra o crime desde a Operação Contenção. "O Rio de Janeiro segue fazendo sua parte, sem recuar", escreveu.

Castro se reuniu com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na quarta-feira, 29, e anunciaram uma parceria entre o governo federal e o Rio de Janeiro para combater o crime organizado. O ministério tem afirmado dar suporte contínuo às polícias fluminenses.

A transferência foi autorizada pelo juiz titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Rafael Estrela Nóbrega. As lideranças da facção já haviam sido condenados por tráfico de drogas e presas antes da Operação Contenção, que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. A medida atende à solicitação do governo fluminense. Todos os citados, exceto Riam Mota, já estavam presos antes da Operação Contenção. Não foi divulgado para qual unidade prisional eles irão.

Quem são as lideranças do CV que serão transferidas?

Arnaldo da Silva Dias ("Naldinho"), condenado a 81 anos, quatro meses e 20 dias de prisão;

Carlos Vinicius Lírio da Silva ("Cabeça do Sabão"), condenado a 60 anos, quatro meses e quatro dias de prisão;

Eliezer Miranda Joaquim ("Criam"), condenado a 100 anos, dez meses e 20 dias de prisão;

Fabrício de Melo Jesus ("Bicinho"), condenado a 65 anos, oito meses e 26 dias de prisão;

Marco Antônio Pereira Firmino da Silva ("My Thor"), condenado a 35 anos, cinco meses e 26 dias de prisão;

Alexander de Jesus Carlos ("Choque"), condenado a 34 anos e seis meses de prisão;

Roberto de Souza Brito ("Irmão Metralha"), condenado a 50 anos, dois meses e 20 dias de prisão.





