A- A+

eua Líderes do Congresso dos EUA se aproximam de acordo para evitar paralisação do governo A aprovação da medida deve ser uma das ações finais que os legisladores considerarão esta semana

Líderes do Congresso dos Estados Unidos estão se aproximando de um acordo de gastos que manterá o governo federal financiado até 14 de março de 2025 e fornecerá mais de US$ 100 bilhões em auxílio emergencial para Estados e comunidades locais se recuperarem de desastres naturais.



A medida evitará a paralisação parcial do governo até a data mencionada, que antes estava prevista para começar após a meia-noite da sexta-feira.

A ação também passaria as decisões finais sobre os níveis de gastos deste ano orçamentário para um novo Congresso, que será liderado por republicanos, e para o presidente eleito, Donald Trump.

A aprovação da medida deve ser uma das ações finais que os legisladores considerarão esta semana, antes do fim de ano e do início do novo Congresso.

Os legisladores têm 72 horas para revisar o novo texto.

Veja também

América Latina Equador realiza conversão de dívida para destinar quase R$ 3 bi à Amazônia