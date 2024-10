A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Líderes do G7 anunciam acordo sobre empréstimo de US$ 50 bilhões à Ucrânia G7 quer começar a desembolsar os recursos no fim do ano

Líderes do G7, que reúne as sete maiores economias do mundo, concluíram, nesta sexta-feira (25), os detalhes de um empréstimo de US$ 50 bilhões (R$ 284 bilhões) em ajuda a Kiev, apoiado nos lucros de ativos soberanos russos após a invasão da Ucrânia, informou o grupo.

"Os fundos do empréstimo serão desembolsados através de múltiplos canais para apoiar a assistência orçamentária, militar e de reconstrução da Ucrânia", pontuaram os líderes do G7 em uma declaração, acrescentando que o objetivo é começar a desembolsar os recursos no fim do ano.

