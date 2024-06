A- A+

GUERRA Líderes do G7 apoiam acordo de Biden para cessar-fogo imediato em Gaza Representantes do Hamas disseram a mediadores que não receberam uma proposta israelense que corresponda ao potencial acordo descrito por Biden

Os líderes do G7 afirmaram nesta segunda-feira que apoiam e endossam o acordo delineado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que levaria a um cessar-fogo imediato em Gaza, à libertação de todos os reféns, a um aumento significativo e sustentado da assistência humanitária na região, e a um fim duradouro para a crise, com os interesses de segurança de Israel e a segurança civil de Gaza assegurados.

Em comunicado, o grupo reafirma ainda o apoio a um caminho credível para a paz que conduza a uma solução de dois Estados.

"Apelamos ao Hamas para que aceite este acordo, que Israel está pronto para avançar, e instamos os países com influência sobre o Hamas a ajudarem a garantir que o faça", afirma o G7.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, conversou com duas autoridades israelenses e elogiou Israel por considerar um acordo de cessar-fogo, dizendo que agora depende do Hamas aceitar o pacto.

As ligações ocorreram após o apelo público de Biden para que ambos os lados aceitasse uma oferta de acordo, descrito como uma proposta israelense. No entanto, representantes do Hamas disseram a mediadores que não receberam uma proposta israelense que corresponda ao potencial acordo descrito por Biden.

