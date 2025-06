A- A+

MUNDO Líderes do G7 pedem "desescalada" de tensões no Oriente Médio, diante do conflito entre Israel e Irã Declaração conjunta reafirma direito de Israel a 'se defender'

Os líderes do G7 que participam de uma cúpula no Canadá emitiram, nessa segunda-feira, uma declaração conjunta pedindo uma "desescalada" das tensões no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que destacam que Israel tem o direito de se defender na crescente crise militar com o Irã.

"Reafirmamos que Israel tem o direito de se defender", diz o texto. "Deixamos claro em todos os momentos que o Irã nunca poderá possuir uma arma nuclear".





"Instamos para que a resolução da crise iraniana leve a uma desescalada mais ampla das hostilidades no Oriente Médio, incluindo um cessar-fogo em Gaza", acrescentaram os líderes do grupo composto por sete das economias mais avançadas do mundo.

Logo após assinar a declaração conjunta, o presidente Donald Trump deixou, de helicóptero, a cúpula, um dia antes do previsto, para dedicar sua atenção ao conflito entre Israel e Irã, informaram jornalistas presentes no local.

