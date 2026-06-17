Qua, 17 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Líderes do G7 prometem intensificar luta contra o tráfico de drogas e crime organizado

Brasil e a Coreia do Sul, países parceiros do grupo, também apoiaram a declaração

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump (C), conversa com o chanceler alemão Friedrich Merz (E) e o primeiro-ministro canadense Mark Carney durante um almoço de trabalho como parte da cúpula do G7, em Évian, no leste da França, em 16 de junho de 2026O presidente dos EUA, Donald Trump (C), conversa com o chanceler alemão Friedrich Merz (E) e o primeiro-ministro canadense Mark Carney durante um almoço de trabalho como parte da cúpula do G7, em Évian, no leste da França, em 16 de junho de 2026 - Foto: Christian Hartmann / POOL / AFP

Os líderes do G7 afirmaram nesta quarta-feira, 17, estarem comprometidos em intensificar a luta contra o tráfico de drogas, descrita como uma ameaça crescente à segurança nacional, alimentando a corrupção e a violência.

O grupo, em comunicado, prometeu fortalecer a segurança marítima e portuária para combater o tráfico de drogas, combater a infiltração de instituições públicas e privadas legítimas por redes criminosas e pressionar outras formas de crime organizado transnacional e fluxos financeiros ilícitos associados.

"Reconhecemos que as redes de tráfico de drogas perpetram e lucram com outras formas de crime organizado transfronteiriço - incluindo o tráfico de pessoas - bem como fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fluxos financeiros ilícitos relacionados", diz a nota.

Leia também

• Tragédia aérea que vitimou cantor, DJ e influenciador ganha destaque na imprensa internacional

• OIT adota primeiro acordo internacional sobre trabalhadores de plataformas digitais

• Queda da ajuda internacional coloca luta contra HIV em risco, diz ONU

Os países ainda afirmaram desmantelar a infraestrutura econômica que possibilita atividades ilegais e fortalecer investigações financeiras para rastrear, congelar, apreender e confiscar os lucros e ativos associados, incluindo ativos virtuais.

O Brasil e a Coreia do Sul, países parceiros do G7, também apoiaram a declaração.

Em uma nota separada, as grandes economias ainda reafirmaram seus esforços contínuos para prevenir e combater o contrabando de migrantes.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter