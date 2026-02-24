A- A+

Conflito Líderes do G7 reforçam apoio à Ucrânia após guerra com a Rússia completar 4 anos Os líderes enfatizaram que "apenas a Ucrânia e a Rússia, trabalhando juntas em negociações de boa fé, podem alcançar um acordo de paz."

Os líderes do G7 reafirmaram nesta terça-feira (24) seu apoio à Ucrânia, a fim de garantir a soberania e a integridade territorial do país europeu após o conflito com Moscou completar quatro anos hoje.

"No quarto aniversário da invasão russa ampliada à Ucrânia em 2022, nós, líderes do G7, reafirmamos nosso apoio inabalável à Ucrânia na defesa de sua integridade territorial e direito de existir, assim como de sua liberdade, soberania e independência", informou o grupo num comunicado conjunto.

O comunicado também citou a promessa de direcionar mais de 500 milhões de euros ao Fundo de Apoio Energético da Ucrânia e que a Europa tem um papel de liderança a desempenhar no processo de paz "junto com outros parceiros", fazendo alusão aos "esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para alcançar esses objetivos".

Os líderes também enfatizaram que "apenas a Ucrânia e a Rússia, trabalhando juntas em negociações de boa fé, podem alcançar um acordo de paz."



