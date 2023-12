Líderes do G7 reiteram apoio a dois Estados, um israelense e outro palestino

A- A+

Os dirigentes dos países do G7, reunidos por videoconferência, nesta quarta-feira (6), reiteraram seu apoio à criação de um Estado palestino.

"Seguimos comprometidos com um Estado palestino como parte de uma solução de dois Estados que permitem tanto aos israelenses quanto aos palestinos viver em uma paz justa, rigorosa e segura", afirmaram em um comunicado.

A guerra atual entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas na Faixa de Gaza afastou a perspectiva de um acordo de paz israelense-palestino em larga escala.

Esta última guerra explodiu depois que membros do Hamas lançaram um ataque sem precedentes no sul de Israel, em 7 de outubro, no qual mataram cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram outras 240, segundo as autoridades israelenses.

Em retaliação, Israel prometeu destruir o Hamas e realizar ataques aéreos e uma experiência terrestre nos quais morreram mais de 16.200 pessoas, a maioria mulheres e crianças, segundo o Hamas, no poder na Faixa de Gaza.

