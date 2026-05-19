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Ásia

Líderes do Japão e da Coreia do Sul se encontram em meio a tensões geopolíticas globais

Lee receberá Takaichi em Andong, onde nasceu. Em janeiro, os dois se encontraram na cidade natal de Takaichi, Nara

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A primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi (à esquerda) cumprimenta o presidente sul-coreano Lee Jae Myung durante uma coletiva de imprensa conjunta em Andong, em 19 de maio de 2026A primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi (à esquerda) cumprimenta o presidente sul-coreano Lee Jae Myung durante uma coletiva de imprensa conjunta em Andong, em 19 de maio de 2026 - Foto: Ahn Young-Joon / POOL / AFP

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, e a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, terão o quarto encontro em seis meses nesta terça-feira, 19, em um esforço dos dois países para aprofundar os laços em meio a um cenário geopolítico desafiador.

Lee receberá Takaichi em Andong, onde nasceu. Em janeiro, os dois se encontraram na cidade natal de Takaichi, Nara.

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O gabinete presidencial da Coreia do Sul expressou esperança de que a cúpula fortaleça a confiança mútua entre Lee e Takaichi. Já a primeira-ministra japonesa afirmou que espera que as negociações aprofundem a cooperação "sob severas condições geopolíticas, como as situações no Oriente Médio e no Indo-Pacífico". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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