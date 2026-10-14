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índia Líderes do movimento das "baratas" são detidos na Índia Simpatizantes do movimento e partidos de oposição tomaram as ruas nos últimos dias para exigir a renúncia do presidente da Comissão Eleitoral da Índia

Dois dos principais dirigentes do movimento estudantil indiano Partido do Povo das Baratas (CJP) foram detidos nesta quarta-feira (14), acusados de entrar em um espaço não autorizado, informou o grupo.

Ashutosh Ranka e Saurav Das "foram enviados à custódia judicial por cinco dias", informou nas redes sociais o fundador do CJP, Abhijeet Dipke.

Das e Ranka foram detidos na terça-feira depois que entraram no tradicional espaço de protestos Jantar Mantar, um dia após o governo anunciar que esta rua no centro de Nova Délhi não está mais autorizada a receber manifestações.

Um vídeo publicado na internet por Dipke mostrou os dois jovens pulando as barricadas instaladas na rua Jantar Mantar e correndo para o espaço vazio enquanto agitavam a bandeira da Índia. Pouco depois, eles foram perseguidos e detidos.

Simpatizantes do movimento e partidos de oposição tomaram as ruas nos últimos dias para exigir a renúncia do presidente da Comissão Eleitoral da Índia, a quem acusam de manipular os registros de votação para beneficiar o partido do primeiro-ministro Narendra Modi.

A Comissão Eleitoral negou qualquer irregularidade. A rua Jantar Mantar foi bloqueada com barreiras metálicas e uma forte presença policial para impedir a entrada de manifestantes.

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