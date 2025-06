Líderes estrangeiros reagem aos ataques de Israel contra o Irã e pedem moderação de ambas as partes

A- A+

As primeiras reações de líderes e países estrangeiros após os ataques de Israel ao Irã começam a ser divulgadas. Para o jornal The Guardian, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que o governo pediu a "todas as partes que recuem e reduzam as tensões com urgência".

- A escalada não serve a ninguém na região. A estabilidade no Oriente Médio deve ser a prioridade e estamos envolvendo os parceiros com esse fim. Agora é a hora de moderação, calma e retorno à diplomacia.

O secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, também declarou estar "preocupado", ao saber dos ataques israelenses contra o programa nuclear do Irã.





"A estabilidade no Oriente Médio é vital para a segurança global", disse ele em um post no X. E prosseguiu: "Estou preocupado em ver relatos durante a noite. Uma nova escalada é uma séria ameaça à paz e estabilidade na região e não é do interesse de ninguém. Este é um momento perigoso e peço a todas as partes que mostrem controle".

O Japão condenou "fortemente" os ataques aéreos de Israel contra o Irã, disse o ministro das Relações Exteriores, Takeshi Iwaya, a repórteres em Tóquio, pedindo moderação de todas as partes.

- Condenamos veementemente a última ação que agrava a situação - disse ele. - A paz e a estabilidade na região do Oriente Médio são extremamente importantes para o Japão, e pedimos a todas as partes envolvidas que acalmem a situação.

