A- A+

Guerra Líderes europeus expressam apoio à Espanha e caráter comercial da UE após ameaças de Trump "Não é possível realizar retaliações comerciais individuais ou romper relações comerciais", disse a vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou nesta quarta-feira (4) estar "profundamente grato" pelas ligações e mensagens de apoio que recebeu da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, e do presidente da França, Emmanuel Macron, além de "outros aliados europeus". Em postagem na rede social X, escreveu: "não à guerra. Sim ao comércio, à cooperação e à prosperidade".

Na mesma rede social, Costa escreveu que a União Europeia (UE) expressa total solidariedade à Espanha. "A UE garantirá sempre a plena proteção dos interesses dos seus Estados-membros. Reafirmamos o nosso firme compromisso com os princípios do direito internacional e com a ordem internacional baseada em regras em todo o mundo", apontou.

A vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, contestou a capacidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cumprir sua ameaça de cortar relações comerciais com a Espanha, salientando que o comércio exterior da UE é negociado em bloco.

"Não é possível realizar retaliações comerciais individuais ou romper relações comerciais", disse, em entrevista à rede de rádio espanhola Cadena Ser. "As negociações comerciais de cada um dos 27 Estados-membros da União Europeia são da responsabilidade da Comissão e não é possível dividi-las ou fragmentá-las".

Na terça-feira (3) Macron afirmou que os ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que começaram no sábado (28) foram realizados "fora do direito internacional" e que Paris "não pode aprová-los" durante um pronunciamento em rede nacional.



Veja também