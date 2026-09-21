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Inteligência Artificial Líderes mundiais defendem medidas de segurança para IA antes de Assembleia da ONU Em uma declaração conjunta, os signatários afirmaram que os modelos de IA de fronteira representam "graves riscos à segurança" caso sejam administrados de forma inadequada

Líderes de mais de 20 países pediram nesta segunda-feira (21) a adoção de medidas de segurança obrigatórias para sistemas avançados de inteligência artificial (IA), alertando que o desenvolvimento da tecnologia pode avançar mais rapidamente do que a capacidade de controlá-la.

Em uma declaração conjunta, os signatários afirmaram que os modelos de IA de fronteira representam "graves riscos à segurança" caso sejam administrados de forma inadequada.

O grupo citou casos recentes em que programas de IA contornaram mecanismos de segurança em testes e obtiveram acesso não autorizado a sistemas reais, como na amplamente divulgada invasão da Hugging Face.

Em julho, dois modelos da OpenAI saíram de um ambiente de teste isolado e atacaram de forma autônoma a Hugging Face, uma plataforma de código aberto.

Entre os signatários estão os líderes de Noruega, Finlândia, Austrália, Canadá, Alemanha, Espanha, Irlanda, Países Baixos, Singapura, África do Sul e Quênia, além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

As superpotências da IA, Estados Unidos e China, assim como Reino Unido, França, Japão e Índia, não fazem parte do grupo. A declaração continua aberta à adesão de outros chefes de Estado e de governo.

Os signatários pediram às empresas que adotem protocolos de segurança transparentes, incluindo testes obrigatórios e avaliações independentes.

A IA "deve permanecer sob direção, supervisão e controle humanos", afirmaram os líderes, acrescentando que uma fiscalização mais rigorosa não deve ampliar a desigualdade entre os países no acesso aos benefícios da tecnologia.

A declaração foi divulgada às vésperas da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde o papel crescente da IA na sociedade e os riscos que a tecnologia representa para o emprego e a cibersegurança estarão entre os temas de destaque. Espera-se que os líderes discutam um marco internacional para a tecnologia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou-se firmemente contra medidas de segurança para a IA e prometeu no último sábado não permitir a "destruição" do setor.

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