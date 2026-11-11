Líderes mundiais discursam na COP31, com Lula à frente, mas com grandes ausências
Primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, será o único líder do G7 presente
Os líderes mundiais assumem o protagonismo na COP31 da Turquia nesta quarta-feira (11), apesar da ausência de alguns nomes de destaque na reunião de cúpula anual sobre o clima da ONU, mesmo com o agravamento do aquecimento global.
A conferência de duas semanas começou na segunda-feira na cidade de Antália, após um ano marcado por ondas de calor na Europa, inundações mortais no Nepal e os primeiros estragos do fenômeno El Niño, de intensidade excepcional.
Dezenas de governantes discursarão entre quarta e quinta-feira (12) no encontro de líderes, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e o iraniano Masoud Pezeshkian, que, já antecipou, aproveitará sua intervenção para denunciar "as ações dos Estados Unidos e de Israel, que destroem o meio ambiente".
Porém, muitos grandes nomes estarão ausentes, começando por Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos retirou seu país do Acordo de Paris de 2015 e não enviou nenhum representante de sua administração ao encontro de cúpula.
O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, será o único líder do G7 presente. Os chefes de Estado e de Governo da Alemanha, Canadá, França, Japão e Itália não participarão da reunião da COP31.
"É realmente lamentável que apenas um dos sete líderes do G7 e alguns poucos líderes do G20 compareçam à cúpula. As grandes economias deveriam liderar a resposta à crise climática", comentou Mohamed Adow, diretor do centro de estudos sobre o clima Power Shift Africa.
A China, o maior emissor de gases do efeito estufa do planeta, seguida pelos Estados Unidos, também não enviará seu presidente, Xi Jinping. Em seu lugar, discursará o vice-presidente Han Zheng.
"Se os principais líderes querem influenciar o rumo da transição (energética) mundial, comparecer é um ponto de partida muito importante", afirmou Chiara Martinelli, diretora da Climate Action Network Europe.
O comissário da União Europeia (UE) para o Clima, Wopke Hoekstra, afirmou que as ausências "não são completamente atípicas", mas também apontou que as expectativas do bloco para a reunião "são baixas".
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, representará o bloco.
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"Pelo menos temos Lula"
"Pelo menos temos Lula", disse Cosima Cassel, especialista em diplomacia climática do think tank E3G.
Os ativistas presentes em Antália receberam com alívio a notícia da reeleição de Lula no Brasil. O presidente de esquerda, que defende a redução das taxas de desmatamento, derrotou o rival de direita Flávio Bolsonaro no segundo turno em outubro. Também celebraram a derrota dos republicanos nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos.
"De repente, Lula venceu, o jogo virou para o Trump... agora sinto um novo ar, talvez nem tudo esteja perdido", disse Florencia Ortúzar, diretora do programa de Clima da ONG regional Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA).
O presidente brasileiro discursará duas vezes no plenário, uma delas na abertura, ao lado do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente turco, e depois também em uma conferência sobre a preservação das florestas.
A Turquia propõe uma "agenda de ação" baseada em 10 pontos, começando pela eletrificação da economia (indústria, transportes, construção), para ganhar em eficiência e dar mais espaço às energias renováveis, sem deixar de lado as fontes fósseis (carvão, petróleo e gás).
A UE insiste que a eletrificação deve ser "limpa", o que prenuncia um debate sobre o papel dos combustíveis fósseis.
"Esperamos que a eletrificação seja baseada em eletricidade limpa. Não deveria haver espaço para o gás, o carvão e muito menos o diesel para alimentar esta eletrificação. Do contrário, estaremos gerando dependência novamente" disse Irene Vélez Torres, ex-ministra colombiana do Meio Ambiente, que este ano organizou uma conferência em Santa Marta com representantes de quase 60 países sobre o fim do uso dos combustíveis fósseis.