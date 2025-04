Líderes mundiais rendem homenagem ao falecido papa Francisco

A- A+

Mandatários de todo o mundo prestaram homenagem nesta segunda-feira (21) ao papa Francisco, depois que o Vaticano anunciou a morte do pontífice aos 88 anos.

ONU

Francisco foi um “mensageiro da esperança, da humildade e da humanidade”, afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

América

Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hospedado na cúpula principal da ONU para o clima no final do ano, destacou que o pontífice argentino promoveu a causa climática com "coragem e empatia".

Estados Unidos

"Descanse em paz, papai Francisco! Que Deus o abençoe e a todos que o amavam!", publicou em sua rede social Verdade, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O também republicano anunciou que comparecerá ao funeral do jesuíta argentino em Roma.

Canadá

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, prestou homenagem a "um homem de grande clareza moral, coragem espiritual e compaixão sem limites".

Argentina

O presidente argentino Javier Milei se disse honrado de ter conhecido "em sua posse e sabedoria" o papa Francisco, "apesar de diferenças que hoje são menores".

México

"Deixa um grande legado de verdadeiro amor ao próximo. Para católicos e não católicos, é uma grande perda", escreveu a presidente mexicana Claudia Sheinbaum.

Chile

O presidente chileno, Gabriel Boric, elogiou o "esforço genuíno" do papa para "aproximar-se da Igreja do povo".

Venezuela

O presidente venezuelano Nicolás Maduro chamou Francisco de “líder espiritual transformador” e “amigo sincero”.

Cuba

O presidente Miguel Díaz-Canel destacou a “proximidade” do papa com Cuba.

Peru

A Presidência peruana elogiou o "legado de serviço aos mais pobres, de diálogo entre culturas e religiões, de defesa incansável da dignidade humana e de luta pela paz no mundo" do papa Francisco.

Bolívia

O presidente boliviano Luis Arce afirmou que a "voz" de Francisco "ressoou como um farol de esperança para milhões de pessoas ao redor do mundo".

Panamá

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, comentou que a visita de Francisco ao Vaticano “deixou uma marca profunda e grande simpatia”.

República Dominicana

O presidente dominicano, Luis Abinader, enfatizou o "legado do papa Francisco para a paz, a promoção e defesa dos direitos humanos e seu nobre serviço aos mais necessitados".

Nicarágua

O governo de Daniel Ortega e Rosario Murillo lamentou a morte do papa, que, em março de 2023, o classificou como uma "ditadura grosseira" por prender e enviar ao exílio coleções de religiosos.

"Nossas relações, como nicaraguenses crentes, devotos e justiça [...] foram difíceis, acidentadas, infelizmente influenciadas por situações adversas e dolorosas que nem sempre foram descobertas", disse o governo em comunicado.

Europa

União Europeia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, atualmente que Francisco “inspirou milhões de pessoas pela sua humildade e pelo seu amor tão puros pelos mais desfavorecidos”.

Rússia

O presidente Vladimir Putin descreveu Francisco como um "dirigente sabedoria" e um "defensor constante dos mais altos valores do humanismo e da justiça".

Ucrânia

O presidente Volodimir Zelensky homenageou um papa que “rezou pela paz na Ucrânia”.

Itália

"Um grande homem nos deixou", reagiu a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni.

Espanha

“Continuará nos inspirando para sempre com sua verdade da necessidade de encorajar e confortar os mais pobres e necessitados”, disse o rei Felipe VI.

O primeiro-ministro Pedro Sánchez enfatizou o compromisso de Francisco “com a paz, a justiça social e os mais vulneráveis”.

França

O presidente francês, Emmanuel Macron, rendeu homenagem a quem sempre esteve “com os mais vulneráveis e os mais frágeis”.

Reino Unido

O rei Carlos III da Inglaterra se disse "profundamente entristecido" pela morte do papa, que serviu ao mundo com "devoção".

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, destacou, por sua vez, os “esforços incansáveis” do pontífice “por um mundo mais justo”.

Alemanha

O chefe de governo demissionário, Olaf Scholz, descreveu Francisco como um "defensor dos mais fracos" e como um "homem de reconciliação".

Turquia

“Dava importância ao diálogo entre grupos religiosos”, disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Oriente Médio e Norte da África

Israel

O presidente Isaac Herzog prestou homenagem a "um homem de profunda fé e compaixão sem fim".

Autoridade Palestina

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, homenageou “um amigo fiel do povo palestino”, que reconheceu a Palestina como Estado.

Líbano

O Líbano perdeu um "amigo querido" e um "apoio fervoroso", reagiu o presidente Joseph Aoun.

Irã

O porta-voz da diplomacia iraniana, Esmail Baghai, ofereceu suas “condolências a todos os cristãos do mundo” e disse “rezar para Deus todo-poderoso pela paz” de Francisco.

Egito

O presidente Abdel Fattah al Sissi lamentou “uma profunda perda para todo o mundo” e afirma que Francisco foi “uma voz de paz, amor e compaixão”.

Arábia Saudita

O rei Salman e o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman "enviaram mensagens de condolências".

África Subsariana

Quênia

O presidente William Ruto aplaudiu o “compromisso inabalável” do papa “a favor da inclusão e da justiça”.

África do Sul

O presidente Cyril Ramaphosa elogiou a “visão” do papa em termos de inclusão, preocupação com grupos marginalizados e proteção do meio ambiente.

República Democrática do Congo

Félix Tshisekedi, presidente da República Democrática do Congo, mergulhado em um conflito, elogiou seu "compromisso inabalável com a paz".

Ásia

Índia

O primeiro-ministro Narendra Modi afirmou que o papa era um “modelo de compaixão, humildade e valor espiritual”.

Indonésia

O presidente indonésio, Prabowo Subianto, enfatizou o papel “exemplar” do papa Francisco “para a paz, a humanidade e a fraternidade”.

Japão

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse estar "extremamente triste" e lembrou o papa como defensor do meio ambiente e de uma diplomacia em nome da paz.

Filipinas

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos, descreveu como um homem com "um coração aberto a todos, especialmente aos pobres e esquecidos".

Líderes religiosos

Islã

O grande imã de Al Azhar, principal instituição da ilha sunita, disse que Francisco será lembrado por sua defesa do diálogo inter-religioso.

“Ele fortaleceu as relações com Al Azhar e o mundo islâmico por meio de suas visitas a vários países árabes e muçulmanos e por meio de suas visões justas e humanas, particularmente sobre a agressão contra Gaza e a luta contra a islamofobia abjeta”, disse o xeque Ahmed al-Tayeb em um comunicado.

Budismo

O papa Francisco declarou “consistentemente, por meio de suas próprias ações, como viver uma vida simples, mas significativa”, disse o Dalai Lama, que está exilado na Índia, em um comunicado.

Igreja Ortodoxa Russa

“Uma etapa importante nas relações entre as Igrejas Ortodoxas Russas e Católica Romana está associada ao seu nome”, disse o patriarca Kirill de Moscou em comunicado.

Os dois líderes religiosos se reuniram em Cuba em 2016, um encontro histórico e inédito entre um papa e uma patriarca ortodoxo desde o cisma de 1054 entre as Igrejas de Oriente e Ocidente.

Veja também