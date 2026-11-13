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Internacional

Líderes mundiais se reúnem na Ásia para debater comércio, IA e segurança

Abaixo você confere alguns dos temas-chave

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Agentes de segurança estão posicionados perto de uma das entradas dos locais da 49ª Cúpula da Associação das Nações do Sul da Ásia (ASEAN), em Pasay, região metropolitana de Manila, em 13 de novembro de 2026Agentes de segurança estão posicionados perto de uma das entradas dos locais da 49ª Cúpula da Associação das Nações do Sul da Ásia (ASEAN), em Pasay, região metropolitana de Manila, em 13 de novembro de 2026 - Foto: Jam Sta Rosa/AFP

Líderes das potências mundiais se reúnem na Ásia, a partir deste fim de semana, para uma série de encontros de alto nível que abordarão temas atuais, como inteligência artificial, comércio e, possivelmente, o desarmamento nuclear.

Estes são alguns dos temas-chave:

Duas cúpulas
A Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), composta por 11 países, inicia no domingo, na capital das Filipinas, sua última cúpula de líderes do ano, que contará com a presença, como convidados, do indiano Narendra Modi e do brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

A atenção se voltará, em seguida, para o norte, por ocasião da conferência anual do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na cidade chinesa de Shenzhen, um importante polo tecnológico.

Espera-se que o presidente russo, Vladimir Putin, seja um dos protagonistas desse encontro, que também contará com a presença, representando a América Latina, dos presidentes do México, Claudia Sheinbaum; Peru, Keiko Fujimori; e Chile, José Antonio Kast.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, participarão de ambas as cúpulas.

Analistas disseram à AFP que a dura derrota sofrida recentemente por Trump nas eleições de meio de mandato não alterará, de forma significativa, a percepção sobre o magnata republicano.

"Não creio que a região o veja como um presidente em exercício sem poder", afirmou à AFP Siew Mun Tang, ex-diretor do Centro de Estudos sobre a Asean, do Instituto ISEAS-Yusof Ishak, de Singapura.

Encontro entre Xi, Trump e Putin
A pauta de uma possível reunião entre o líder chinês, Xi Jinping, Trump e Putin permanece envolta em mistério, mas nenhum outro encontro na Apec atrairá mais atenção.

Enquanto Putin tem pressionado para que discutam a Ucrânia, Trump sugeriu, esta semana, que o foco estaria na desnuclearização e no encerramento da guerra no Irã.

Analistas alertaram a AFP que as expectativas devem ser mantidas no nível mínimo.

"O simbolismo (...) constituirá uma boa parte do conteúdo", observou Ryan Hass, da Brookings Institution.

Embora espere que Xi e Putin concedam a Trump "uma escuta respeitosa" sobre o controle de armas, Hass ressaltou que, provavelmente, eles apenas "concordarão com princípios gerais, sem se comprometerem com qualquer ação de acompanhamento".

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Olhos voltados para a IA
A inteligência artificial será um tema em destaque na Apec, depois que Xi e Trump concordaram, em setembro, em estabelecer um "canal de comunicação" para relatar incidentes.

Trump tem minimizado repetidamente os receios de que a IA possa representar uma ameaça à humanidade. Contudo, apesar da intensa rivalidade tecnológica entre os dois países, crescem os apelos por cooperação, devido a preocupações compartilhadas em relação a armas biológicas e ataques cibernéticos à infraestrutura.

Tudo isso ocorre em um momento em que o escândalo de suposta espionagem envolvendo o agora ex-chefe da Nvidia, Jensen Huang — que esperava-se que acompanhasse Trump —, ameaça ofuscar as discussões sobre IA.

Autoridades americanas o acusaram de manter um relacionamento com uma mulher que, segundo afirmam, trabalhava para o serviço de inteligência de Pequim.

Teste para a América Latina
Com a China como anfitriã, os três membros latino-americanos da Apec (México, Chile e Peru) participarão da cúpula de alto nível em meio a fortes tensões geopolíticas globais.

A presidente mexicana Sheinbaum, que não costuma viajar ao exterior, irá a Shenzhen enquanto seu país se encontra imerso em um triângulo comercial altamente volátil com Pequim e Washington, uma dinâmica que envolve tarifas e críticas de Trump, que alega que o México não faz o suficiente para combater o tráfico do opioide fentanil.

A peruana Fujimori e o chileno Kast, que assumiram seus cargos este ano, enfrentarão seu primeiro grande teste internacional, lidando com interlocutores de primeiro escalão.

Os três presidentes latino-americanos têm reuniões previstas com Xi, uma demonstração de sua aposta em construir mais pontes com o gigante asiático, seu principal investidor em infraestrutura.

Alívio tarifário? Pouco provável
O comércio será outro tema central tanto na Asean quanto na Apec, mas a perspectiva de avançar nos marcos regionais de livre comércio continua complicada devido às tensões entre China e Estados Unidos e à guerra tarifária de Trump.

A trégua na disputa comercial entre China e Estados Unidos foi estendida até 10 de janeiro, durante a visita de Xi à Casa Branca em setembro.

No entanto, persistem os atritos em relação ao nível das exportações chinesas de terras raras.

Para os demais países da Apec e da Asean, não se esperam mudanças significativas na política comercial de Washington por enquanto.

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