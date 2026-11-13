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Internacional Líderes mundiais se reúnem na Ásia para debater comércio, IA e segurança Abaixo você confere alguns dos temas-chave

Líderes das potências mundiais se reúnem na Ásia, a partir deste fim de semana, para uma série de encontros de alto nível que abordarão temas atuais, como inteligência artificial, comércio e, possivelmente, o desarmamento nuclear.

Estes são alguns dos temas-chave:

Duas cúpulas

A Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), composta por 11 países, inicia no domingo, na capital das Filipinas, sua última cúpula de líderes do ano, que contará com a presença, como convidados, do indiano Narendra Modi e do brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

A atenção se voltará, em seguida, para o norte, por ocasião da conferência anual do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na cidade chinesa de Shenzhen, um importante polo tecnológico.

Espera-se que o presidente russo, Vladimir Putin, seja um dos protagonistas desse encontro, que também contará com a presença, representando a América Latina, dos presidentes do México, Claudia Sheinbaum; Peru, Keiko Fujimori; e Chile, José Antonio Kast.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, participarão de ambas as cúpulas.

Analistas disseram à AFP que a dura derrota sofrida recentemente por Trump nas eleições de meio de mandato não alterará, de forma significativa, a percepção sobre o magnata republicano.

"Não creio que a região o veja como um presidente em exercício sem poder", afirmou à AFP Siew Mun Tang, ex-diretor do Centro de Estudos sobre a Asean, do Instituto ISEAS-Yusof Ishak, de Singapura.

Encontro entre Xi, Trump e Putin

A pauta de uma possível reunião entre o líder chinês, Xi Jinping, Trump e Putin permanece envolta em mistério, mas nenhum outro encontro na Apec atrairá mais atenção.

Enquanto Putin tem pressionado para que discutam a Ucrânia, Trump sugeriu, esta semana, que o foco estaria na desnuclearização e no encerramento da guerra no Irã.

Analistas alertaram a AFP que as expectativas devem ser mantidas no nível mínimo.

"O simbolismo (...) constituirá uma boa parte do conteúdo", observou Ryan Hass, da Brookings Institution.

Embora espere que Xi e Putin concedam a Trump "uma escuta respeitosa" sobre o controle de armas, Hass ressaltou que, provavelmente, eles apenas "concordarão com princípios gerais, sem se comprometerem com qualquer ação de acompanhamento".

Olhos voltados para a IA

A inteligência artificial será um tema em destaque na Apec, depois que Xi e Trump concordaram, em setembro, em estabelecer um "canal de comunicação" para relatar incidentes.

Trump tem minimizado repetidamente os receios de que a IA possa representar uma ameaça à humanidade. Contudo, apesar da intensa rivalidade tecnológica entre os dois países, crescem os apelos por cooperação, devido a preocupações compartilhadas em relação a armas biológicas e ataques cibernéticos à infraestrutura.

Tudo isso ocorre em um momento em que o escândalo de suposta espionagem envolvendo o agora ex-chefe da Nvidia, Jensen Huang — que esperava-se que acompanhasse Trump —, ameaça ofuscar as discussões sobre IA.

Autoridades americanas o acusaram de manter um relacionamento com uma mulher que, segundo afirmam, trabalhava para o serviço de inteligência de Pequim.

Teste para a América Latina

Com a China como anfitriã, os três membros latino-americanos da Apec (México, Chile e Peru) participarão da cúpula de alto nível em meio a fortes tensões geopolíticas globais.

A presidente mexicana Sheinbaum, que não costuma viajar ao exterior, irá a Shenzhen enquanto seu país se encontra imerso em um triângulo comercial altamente volátil com Pequim e Washington, uma dinâmica que envolve tarifas e críticas de Trump, que alega que o México não faz o suficiente para combater o tráfico do opioide fentanil.

A peruana Fujimori e o chileno Kast, que assumiram seus cargos este ano, enfrentarão seu primeiro grande teste internacional, lidando com interlocutores de primeiro escalão.

Os três presidentes latino-americanos têm reuniões previstas com Xi, uma demonstração de sua aposta em construir mais pontes com o gigante asiático, seu principal investidor em infraestrutura.

Alívio tarifário? Pouco provável

O comércio será outro tema central tanto na Asean quanto na Apec, mas a perspectiva de avançar nos marcos regionais de livre comércio continua complicada devido às tensões entre China e Estados Unidos e à guerra tarifária de Trump.

A trégua na disputa comercial entre China e Estados Unidos foi estendida até 10 de janeiro, durante a visita de Xi à Casa Branca em setembro.

No entanto, persistem os atritos em relação ao nível das exportações chinesas de terras raras.

Para os demais países da Apec e da Asean, não se esperam mudanças significativas na política comercial de Washington por enquanto.

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