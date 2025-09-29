A- A+

GUARDA NACIONAL Líderes políticos de Oregon instam Trump a não enviar tropas federais para Portland Trump afirmou que estava direcionando o Pentágono a enviar tropas para "proteger a Portland devastada pela guerra"

Líderes políticos e empresariais do estado do Oregon instaram o presidente dos EUA, Donald Trump, a parar de "perpetuar narrativas desatualizadas" sobre Portland e a não enviar tropas federais para a cidade.

"Declarações recentes do presidente sugerindo que Portland precisa de intervenção militar federal são imprecisas e contraproducentes", disse uma carta aberta divulgada no domingo pela Portland Metro Chamber e assinada por mais de 100 organizações e líderes, incluindo a associação Oregon Business & Industry, juntamente com a governadora Tina Kotek e o senador Ron Wyden, ambos democratas.

Trump afirmou que estava direcionando o Pentágono a enviar tropas para "proteger a Portland devastada pela guerra e qualquer uma de nossas instalações da Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE, na sigla em inglês)". Dezenas de residentes de Portland responderam nas redes sociais postando fotos pitorescas da vida em Portland neste fim de semana com a hashtag #WarRavagedPortland.

O Departamento de Guerra (ex-Departamento de Defesa) autorizou o envio de 200 membros da Guarda Nacional para Portland por 60 dias, de acordo com o Procurador Geral do Estado, Dan Rayfield. Ele disse que o estado e a cidade entraram com uma ação judicial para interromper o envio.

