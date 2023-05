A- A+

MORTE EM CLÍNICA Lifting facial: quais são os riscos? Procedimento vira alvo de discussão após morte de mulher no Rio Especialistas afirmam que dificilmente o risco está no procedimento em si, mas no entorno, como anestesia,

Uma mulher de 68 anos teve morte encefálica declarada após se submeter a um procedimento de lifting facial em uma clínica de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, na última quinta-feira. Vera Lúcia Beça Moutinho teve diversas complicações após a cirurgia e foi transferida para o Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte. No último sábado, a família foi informada pela unidade de que Vera Lúcia teve diagnóstico de morte cerebral, resultado de falta de oxigenação no cérebro.

Segundo o Hospital da Plástica, a mulher já estava se recuperando no quarto quando foi verificado um hematoma em seu rosto. Ao ser levada para o centro cirúrgico para reverter o trauma, ela teria sofrido uma parada cardiorrespiratória.

O irmão de Vera Lúcia, Carlos Moutinho, disse que a senhora já havia feito a mesma cirurgia seis meses antes, mas que não tinha gostado do resultado, e por isso, havia voltado para refazer. O homem ainda disse que ela foi sedada para fazer uma drenagem e que a partir daí ela teria tido a parada cardiorrespiratória.

O cirurgião plástico Fernando Amato, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em entrevista ao Globo disse que a cirurgia é segura e que apesar de ter riscos, como qualquer outra, dificilmente há riscos graves que possam levar o paciente à óbito.

— O risco não está no procedimento, mas sim no que está em volta, como anestesia, infeção, comorbidades do paciente.

Amato afirma que os três principais riscos de toda cirurgia plástica, e não exclui o lifting facial, são: sangramento, infecção e trombose, mas explica que a cirurgia na face é toda feita para impedir que há sangramentos e hematomas durante o processo.

— A infecção da face tem poucas vias que podem levar ao sangramento, porém um médico pode pegar por engano uma veia, ou um nervo maior e pode sangrar ou fazer um hematoma, porém, pode ser revertido durante a cirurgia. A infeção acontece depois de um período e a trombose é difícil a paciente ter, porque ela não fica imóvel no pós-operatório — diz.

Outros riscos que a cirurgia pode ter é uma lesão de vaso grande que consequentemente pode gerar um sangramento intenso, porém, o procedimento é realizado longe dessas áreas, justamente para não ter esses riscos.

— Há riscos mais simples que podem causar um dano físico e social para a paciente, como problemas de cicatrização, falta de sensibilidade na face, assimetrias, lesões nos nervos faciais, edemas, hematomas, dores pós-cirurgia, além de intercorrências cirúrgicas mais graves e sérias, como: alergias, hemorragias, parada cardiorrespiratória, embolia pulmonar e necrose de pele — diz a especialista em rejuvenescimento facial, Élida Moret.

