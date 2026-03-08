GUERRA
Liga Árabe chama ataques do Irã aos países vizinhos de 'irresponsáveis'
No nono dia da guerra regional, o secretário-geral lamentou que os esforços de paz dos países do Golfo sejam recompensados
O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit, classificou neste domingo (8) de "irresponsáveis" os ataques do Irã contra vários países da organização e pediu a Teerã que reavalie um "enorme erro estratégico".
Os ataques iranianos traduzem "uma política irresponsável" e "não podem ser justificados com nenhum pretexto, nem nenhuma desculpa", afirmou Abul Gheit por videoconferência à reunião de ministros árabes das Relações Exteriores.
