Ligação com narcotraficante e trabalhos sociais: ex-candidata a Miss Equador morta por sicários

Sicários assassinaram a tiros a modelo equatoriana Landy Párraga, de 23 anos, na tarde deste domingo (28), na cidade de Quevedo, em um caso que chocou o país. Ex-candidata a Miss Equador, Párraga havia sido citada em conversas do narcotraficante Leandro Norero, morto em 2022 dentro de uma prisão, obtidas no âmbito da Operação Metástase, que evidenciou vínculos do criminoso com políticos, juízes, policiais e promotores.

A jovem foi rainha da beleza da zona rural de Venus del Río Quevedo, no Equador, Senhorita Turismo de Quevedo 2019 e três anos depois, Miss Mesoamérica Equador.

Ativa nas redes sociais, Párraga afirmava no Instagram, onde tinha cerca de 150 mil seguidores, que era comunicadora social e diretora-executiva (CEO) de uma empresa importadora de artigos para o lar e brinquedos, entre outros.

Em suas redes sociais, a modelo compartilhava fotos de viagens e diversos looks ousados. Segundo o portal digital Primicias, Párraga trabalhou como voluntária no Centro Gerontológico de Quevedo e fez parte da equipe que coletou paletes para a construção de abrigos solidários na província de Manabí, após o terremoto de 2016, um dos mais fortes da história do Equador.

Um dia antes do atentado, Landy esteve presente em um casamento durante o qual ela postou em suas redes sociais imagens e vídeos do evento. Ela chegou a se gravar enquanto observava alguns fogos e de artifício e beijava seu namorado. No dia seguinte, por volta do meio-dia, ela postou uma foto de seu almoço: um prato de frutos do mar e minutos depois, dois assassinos invadiram o restaurante onde ela estava, em um shopping na cidade de Quevedo, localizada na província de Los Rios, no Equador.

Assassinato brutal

Conforme foi registrado no vídeo das câmeras de segurança do estabelecimento, Párraga estava acompanhada de seu parceiro e tentou se proteger ao ver os dois homens armados se aproximando. Landy foi atingida por vários tiros e morreu no local. O vídeo das gravações do momento do assassinado foi vazado nas redes sociais.

Momento exacto en el que asesinan a la excandidata de #MissEcuador, #LandyPárraga, en un restaurante de Quevedo, provincia de Los Ríos. pic.twitter.com/e5P4L6JmXw — Noti Alerta (@grillomarcelaL) April 28, 2024

Os suspeitos estavam usando máscaras e bonés e conseguiram escapar da cena do crime. O namorado de Landy, o cirurgião plástico José Luis Betancourt, saiu ileso do ataque. Landy Párraga teria sido mencionada em algumas conversas adquiridas pela Procuradoria Geral do Estado do Equador durante investigações sobre o Caso Metástase, uma suposta estrutura de corrupção em diferentes instituições do Equador.

Operação Metástase

A ex-candidata a Miss Equador, Párraga foi citada em conversas do narcotraficante Leandro Norero, morto em 2022 dentro de uma prisão, obtidas no âmbito da Operação Metástase, que evidenciou vínculos do criminoso com políticos, juízes, policiais e promotores.

As conversas obtidas na operação datam de julho de 2022. Em uma troca de mensagens com Helive Ángulo, conhecido como Estimado, Norero discute com o colega uma investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro. Angulo, que conta com policiais infiltrados, afirma ao narcotraficante que uma importadora registrada no nome da modelo era um dos alvos. Norero responde para que o nome de Parragá seja retirado da investigação.

"Se minha mulher fica sabendo de algo sobre ela. Eu me ferro", escreveu o narcotraficante. Ainda de acordo com as mensagens, a modelo seria a responsável por apresentar o criminoso a César Litardo, ex-presidente da Assembleia Nacional entre 2019 e 2021, e alguns generais. Apesar da citação nos documentos, Parragá não chegou a ser denunciada por envolvimento com o criminoso.

