GUERRA

Ligação telefônica entre Trump, Netanyahu e líder do Catar discutiu proposta de paz em Gaza

Na conversa, o republicano expressou seu desejo de colocar as relações entre Israel e Catar em um "caminho positivo após anos de queixas mútuas e falhas de comunicação"

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apertam as mãos ao final de uma coletiva de imprensa conjunta no Salão de Jantar de Estado da Casa Branca, em Washington, D.C., em 29 de setembro de 2025.O presidente dos EUA, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apertam as mãos ao final de uma coletiva de imprensa conjunta no Salão de Jantar de Estado da Casa Branca, em Washington, D.C., em 29 de setembro de 2025. - Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, realizou uma chamada telefônica trilateral com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, de acordo com comunicado da Casa Branca.

Na conversa, o republicano expressou seu desejo de colocar as relações entre Israel e Catar em um "caminho positivo após anos de queixas mútuas e falhas de comunicação".

Segundo o texto, os líderes israelense e catari aceitaram a proposta de Trump estabelecer um mecanismo trilateral para melhorar a coordenação, a comunicação, resolver queixas mútuas e fortalecer os esforços coletivos para prevenir ameaças.

"Eles destacaram seu compromisso compartilhado de trabalhar juntos de forma construtiva e eliminar mal-entendidos, enquanto constroem sobre os laços de longa data que ambos têm com os EUA", acrescenta a nota.

A Casa Branca ainda menciona que, na ligação, os líderes discutiram uma proposta para acabar com a guerra em Gaza, as perspectivas para um Oriente Médio mais seguro e a necessidade de maior compreensão entre seus países. "Trump elogiou ambos os líderes por sua disposição em tomar medidas em direção a uma maior cooperação no interesse da paz e segurança para todos", afirma.

