Lima mobiliza mais de 13 mil efetivos para cúpula da Apec

Com o destacamento de mais de 13 mil agentes policiais, o governo peruano prevê garantir a segurança da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que acontece esta semana em Lima, conforme anunciou nesta segunda-feira (11) em comunicado.

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, encabeçam a reunião do fórum que reúne os dirigentes das 21 economias que representam 60% do PIB global.

"A segurança do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) está garantida, não somente com o destacamento de mais de 13 mil efetivos da polícia, mas também com um importante equipamento tecnológico de última geração que permitirá fortalecer os trabalhos de vigilância, prevenção e proteção em benefício dos líderes econômicos participantes", indicou o Ministério do Interior em comunicado.