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MOBILIDADE Velocidade máxima da Avenida Boa Viagem será reduzida para 50 km/h após conclusão de obras na orla Mudança faz parte da adequação da via ao Plano de Mobilidade Urbana do Recife, que delimita 50 km/h como velocidade máxima para vias arteriais

O limite de velocidade da Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, será reduzido de 60 km/h para 50 km/h após as obras de requalificação da orla serem concluídas.

Essa mudança faz parte da adequação da via ao Plano de Mobilidade Urbana do Recife, que delimita 50 km/h como velocidade máxima para vias arteriais, que são avenidas que possuem cruzamentos com semáforos.

No momento, parte do trecho em obras na via já conta com placas indicando esse novo limite. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), no entanto, afirmou que essa sinalização foi instalada pela empresa responsável pelo serviço.

"Essa sinalização será substituída ao término da requalificação de toda a avenida, quando será realizada a adequação", completou a CTTU.

O plano também determina que é de responsabilidade do município fiscalizar "permanentemente preferencialmente de forma eletrônica" as vias para assegurar o respeito à velocidade velocidade máxima.

Limite de velocidade da avenida Boa Viagem será reduzido para 50 km/h após obras na orla. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Limite de velocidade da avenida Boa Viagem será reduzido para 50 km/h após obras na orla. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Limite de velocidade da avenida Boa Viagem será reduzido para 50 km/h após obras na orla. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Limite de velocidade da avenida Boa Viagem será reduzido para 50 km/h após obras na orla. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Limite de velocidade da avenida Boa Viagem será reduzido para 50 km/h após obras na orla. - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



Requalificação deve ser finalizada no segundo semestre

De acordo com a prefeitura do Recife, a previsão é de que a requalificação seja finalizada no segundo semestre deste ano. O serviço é realizado em etapas para "reduzir os impactos e garantir o avanço seguro", segundo a gestão.

A primeira etapa, um trecho entre a divisa com Jaboatão dos Guararapes, na altura do antigo Clube da Vara, até as proximidades do Parque Dona Lindu, e do 2º Jardim até a entrada de Brasília Teimosa, foi entregue em fevereiro de 2025.

A segunda está em fase final de execução, com prazo de entrega para o segundo semestre de 2026. O trecho vai do Parque Dona Lindu até as proximidades da Pracinha de Boa Viagem e do 2º Jardim ao 3º Jardim.

A terceira e última etapa, do 3º Jardim à Rua Bruno Veloso e da Pracinha de Boa Viagem à Rua Bruno Veloso, está em andamento e deve ser concluído até o fim deste ano.

O serviço tem investimento de R$ 154 milhões e contempla ainda a requalificação do calçadão, com implantação de seis novas redes de infraestrutura: esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem urbana, dados, energia elétrica e gás.

Também está sendo feito o plantio de aproximadamente 600 novas árvores, um acréscimo de cerca de 100% na cobertura vegetal da orla, e a instalação de 945 novos postes em LED.



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