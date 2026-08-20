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CULTURA Limoeiro recebe intercâmbio entre museus de brinquedos populares de três estados Encontro reúne representantes de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte entre esta quinta (20) e o sábado (22)

O município de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, sedia, entre quinta-feira (20) e sábado (22), um intercâmbio entre museus dedicados aos brinquedos populares.

O encontro será realizado no Galpão das Artes, sede do Museu de Brinquedos de Limoeiro (Mubrin), e reunirá representantes de instituições de Natal (RN) e João Pessoa (PB).

A programação tem o objetivo de promover a troca de experiências sobre preservação, valorização e transmissão dos saberes relacionados aos brinquedos e jogos populares. Esta é a primeira vez que Pernambuco recebe o intercâmbio, que já passou pelos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

Segundo o diretor do Mubrin, Fábio André, o encontro amplia o diálogo entre instituições e agentes envolvidos na preservação da cultura popular.

"Mais do que uma programação cultural, o intercâmbio representa uma oportunidade de troca de experiências entre instituições e agentes dedicados à salvaguarda da cultura popular. A iniciativa fortalece o diálogo entre diferentes territórios e gerações, destacando o brinquedo, o jogo e o brincar como elementos fundamentais da memória, da educação e da identidade cultural brasileira”, afirmou.

As atividades iniciam nesta quinta-feira (20), com uma acolhida às 17h, na Pedra do Cristo Salvador, ponto mais alto de Limoeiro.

Às 19h, a programação segue para o Mubrin, onde será realizada uma palestra com Silvério Pessoa. Para participar da programação, é necessário doar 3 kg de alimentos não perecíveis.

Apresentações

Na sexta-feira (21), a programação começa às 9h, com a apresentação do espetáculo As Mala que Conta e Cantam Histórias, de Ricardo Buihú e Demmy Gonzaga, na Escola Municipal Manoel Marques, no povoado de Gameleira, na zona rural de Limoeiro.

A apresentação reúne contação de histórias, brincadeiras cantadas e cantigas de roda, com atividades voltadas ao estímulo à leitura e à valorização do brincar.

O espetáculo faz parte das ações do Ponto de Cultura Brinquedoteca Itinerante e Popular e da Biblioteca Comunitária Professora Salizete Freire.

À tarde, a cantora e contadora de histórias Ahiane Keline, do Rio Grande do Norte, conduz uma oficina de brinquedos para pessoas idosas atendidas pelo Programa Servir, da Prefeitura de Limoeiro.

À noite, professores de Natal e João Pessoa participam de uma mesa de diálogo com estudantes de Pedagogia e Psicologia da Facal.

O encontro vai abordar temas como educação, cultura, memória e ludicidade, além do papel dos brinquedos e jogos populares como instrumentos de aprendizagem e preservação da identidade cultural. A atividade pretende aproximar estudantes e educadores das experiências desenvolvidas pelas instituições participantes.

Encerramento

No sábado (22), pela manhã, crianças atendidas pelo Programa Arte Educação participam de uma oficina de brinquedos ministrada por Ahiane Keline.

A atividade encerra a programação em Limoeiro e busca aproximar as novas gerações dos saberes e fazeres relacionados aos brinquedos tradicionais.

À tarde, o intercâmbio segue para Glória do Goitá, cidade vizinha a Limoeiro, onde os participantes farão uma visita técnica ao Museu do Mamulengo.

O espaço é dedicado à salvaguarda do teatro de mamulengos e à preservação de uma das principais manifestações da cultura popular pernambucana.

O Mubrin é o único museu dedicado exclusivamente ao brinquedo popular em Pernambuco.

A realização do intercâmbio no estado reforça a articulação entre instituições de diferentes territórios e a valorização de práticas culturais transmitidas entre gerações. Para mais informações, acesse o perfil oficial do Galpão das Artes no Instagram.

Confira a programação abaixo:

Quinta-feira, 20 de agosto

19h – Abertura com palestra de Silvério Pessoa

Sexta-feira, 21 de agosto

9h – Apresentação do espetáculo As Malas que Contam e Cantam Histórias, com Ricardo Buihú e Demmy Gonzaga (RN), na Escola Municipal Manoel Marques, na zona rural do povoado de Gameleira

Tarde – Oficina de brinquedos para pessoas idosas, com Ahiane Keline (RN)

Noite – Mesa de diálogo entre professores de Natal (RN) e João Pessoa (PB), voltada a estudantes de Pedagogia e Psicologia da Facal

Sábado, 22 de agosto

Manhã – Oficina de brinquedos para crianças, com Ahiane Keline (RN)

Tarde – Visita ao Museu do Mamulengo, em Glória do Goitá

Serviço:

Intercâmbio dos Museus dos Brinquedos Populares (PE, PB e RN)

Local: Mubrin – Museu de Brinquedos de Limoeiro (no Galpão das Artes)

Data: Quinta a sábado, 20 a 22 de agosto

Endereço: Rua Vigário Joaquim Pinto, 465 - Centro, Limoeiro – PE

Ingresso: 3 kg de alimentos não perecíveis

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