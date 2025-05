A- A+

Pernambuco Governo de Pernambuco inicia mutirão de limpeza do Rio Beberibe nesta segunda (19) A ação, que acontece em Olinda e no Recife, tem como objetivo garantir o fluxo regular das águas e prevenir alagamentos durante o período chuvoso

O Governo de Pernambuco, por meio da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), inicia, nesta segunda-feira (19), a partir de 10h, uma operação de limpeza e desobstrução do Rio Beberibe, em Olinda e no Recife, um dos principais cursos d’água da Região Metropolitana.

A ação tem como objetivo garantir o fluxo regular das águas e prevenir alagamentos durante o período chuvoso.

Serão colocadas máquinas para limpeza em três pontos do rio: na divisa entre o Recife e Olinda (na altura da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Perimetral), no bairro de Peixinhos e em Caixa d'Água, Olinda.

Em um dos trechos que será limpo, o Governo de Pernambuco já publicou o edital para a contratação de uma empresa de consultoria de engenharia, que será responsável pela atualização do projeto de dragagem e desassoreamento do Rio Beberibe.

“A gente dá início à ação para atender as famílias mais vulneráveis no trecho do rio em Olinda, mas vai beneficiar tanto o Recife quanto Olinda ao dar maior vazão ao fluxo de água”, destacou a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

O processo de dragagem do Rio Beberibe, a ser licitado em junho, será totalmente financiado com recursos do estado, em um montante previsto de R$ 84 milhões, como uma das contrapartidas do programa Periferia Viva, do governo federal, que vai trazer mais de R$ 353 milhões em obras para Pernambuco.

A dragagem do Rio Beberibe, que será iniciada em Peixinhos e segue até a foz, consiste na remoção de sedimentos acumulados no leito do rio, essencial para o controle de enchentes, melhoria da qualidade da água e preservação ambiental. A urbanização complementa o trabalho de infraestrutura ao garantir melhorias nas margens e no entorno da área que sofre com constantes alagamentos.





