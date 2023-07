Lingotes de ouro, armas e perucas: mídia russa divulga imagens de mansão de líder mercenário

A- A+

A mídia russa divulgou imagens das buscas feitas na casa do chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigojin, em São Petersburgo. A operação foi realizada durante a rebelião dos mercenários contra a Defesa do presidente Vladimir Putin, no final de junho.

As imagens, aparentemente feitas por agentes da lei e repentinamente publicadas em vários meios de comunicação públicos e privados russos, mostram uma enorme e luxuosa mansão, com um helicóptero no jardim.

Durante a busca, segundo essas gravações, os agentes descobriram maços de dólares e rublos, barras de ouro, inúmeras armas, vários passaportes com nomes diferentes e um armário cheio de perucas.

O site de notícias Fontanka, com sede em São Petersburgo, também disse que os investigadores encontraram uma fotografia de "cabeças decepadas" na casa. Os mercenários de sua organização são frequentemente acusados de abusos em meio a confrontos.

O site também publicou uma fotografia mostrando uma enorme marreta em uma sala da casa, cuja "cabeça" de metal traz a mensagem: "Em caso de negociações importantes".

A marreta é um dos símbolos do grupo Wagner, que se vangloria de ostentar essa arma para executar ou torturar seus inimigos.

Por várias horas, os combatentes paramilitares ocuparam um quartel-general do exército russo em Rostov-no-Don, no sudoeste do país, e iniciaram uma marcha em direção a Moscou.

O motim terminou na noite de 24 de junho com um acordo que contemplava a partida de Prigojin para Belarus. O líder mercenário garantiu que não buscava derrubar o poder, mas sim, impedir o desmantelamento de Wagner.

Desde então, as principais vozes da mídia pública russa o retratam como um empresário "ganancioso" que "enlouqueceu" depois de anos enriquecendo com contratos estatais.

Nenhuma sanção contra os amotinados foi anunciada, mas o futuro das empresas de Prigojin, seu império de mídia e sua influência na Rússia e no exterior, especialmente na África, é incerto.

Veja também

CHUVAS EM PERNAMBUCO Inmet prevê grande volume de chuvas no leste de Pernambuco a partir desta quinta (6); saiba mais