ALIMENTAÇÃO Língua de bacalhau e bochechas de salmão: hoteleira Hilton lança menu "zero desperdício" com iguaria Os pratos estarão disponíveis em alguns dos hotéis da rede localizados no Reino Unido

A rede hoteleira internacional Hilton anunciou nessa quarta (24) o lançamento de um novo menu "zero desperdício" que estará disponível para alguns dos seus hotéis localizados no Reino Unido. Os pratos incluídos no valor de £ 40 (equivalente a R$ 257,71) foram pensados para combater o desperdício de alimentos. Dentre as iguarias selecionadas, estão coração de boi, bochechas de salmão, línguas de bacalhau, lascas de casca de batata e torta de melaço feita com sobras de massa fermentada.

Além disso, os chefs pretendem aproveitar fruta e vegetais que de outra forma seriam jogados fora. Os talos de vegetais e cascas, por exemplo, vão servir na preparação de molhos e caldos. Já frutas com pequenos defeitos ou maduras demais serão utilizadas na preparação de coquetéis.

De acordo com a empresa, eles tem como objetivo a redução dos resíduos enviados para aterros em 50% até 2030, contudo, o cardápio só ficará disponível durante um mês. Fazem parte do projeto as sedes London Hilton em Park Lane, o primeiro hotel Hilton no Reino Unido, inaugurado em 1963; Hilton Manchester Deansgate; Hilton London Metropole, o maior da rede fora dos Estados Unidos; e o DoubleTree by Hilton Brighton Metropole.

"Estes pratos foram concebidos para demonstrar as melhores técnicas utilizadas diariamente nos nossos hotéis em todo o mundo – reunidos para aumentar a consciencialização sobre a nossa ambição de continuar a reduzir o desperdício alimentar nas nossas operações, capacitando simultaneamente os hóspedes a tomarem decisões mais conscientes", afirmou a Emma Banks, vice-presidente de estratégia e desenvolvimento de alimentos e bebidas (EMEA - Hilton), em nota.

