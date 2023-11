A- A+

ENEM Língua Portuguesa: veja os temas mais abordados no Enem nos últimos anos e dicas para a prova Primeira etapa do exame será aplicada neste domingo (5)

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (5), em todo o Brasil. Principal conteúdo cobrado do dia, Língua Portuguesa, alinhada à Redação, costuma causar, em um primeiro momento, ansiedade nos candidatos, mas, com algumas estratégias desenvolvidas durante o estudo, bons resultados podem vir.

Como mostra o levantamento realizado pelo Sistema Positivo de Ensino, da rede de educação privada, uma das formas de garantir um bom resultado na prova de Lingua Portuguesa no Enem é tomar como base a Matriz de Referência, que relaciona os conteúdos que podem ser cobrados no exame. Por mais que isso não seja suficiente, já que a diversidade de assuntos a serem estudados é muito grande e a preparação para o exame precise ser extensa, nas últimas revisões o ideal é focar nos principais temas abordados nos últimos anos

“Mais que apenas estudar, é preciso saber o que estudar. Priorizar os assuntos que são mais cobrados pode ajudar a garantir que o estudante esteja seguro sobre esses assuntos e, assim, acerte boa parte das questões”, explicou o assessor de Língua Portuguesa e Redação do Sistema Positivo de Ensino, Fábio Gusmão.

O Enem é o principal mecanismo de entrada para o Ensino Superior no Brasil atualmente. Além de Lingua Portuguesa e Redação, também é cobrada no primeiro dia a área de Linguagens, com algum idioma estrangeiro (inglês ou espanhol), de acordo com a escolha do participante no momento da inscrição.



Já na segunda etapa, marcada para 12 de novembro, são abordados conteúdos de Ciências da Natureza, que engloba Física, Química e Biologia, além da prova de Matemática e suas Tecnologias.

Ainda para Gusmão, além de um bom conhecimento dos conceitos e de como eles se relacionam com a Língua Portuguesa, é preciso que os candidatos possuam um vasto repertório cultural para realizar uma boa prova. “Nosso levantamento mostra que saber ler e interpretar textos é fundamental para o Enem. E isso só é possível para quem tem o costume de ler muito, ver filmes, frequentar museus e eventos de arte, enfim, construir um bom repertório no dia a dia”, completa.

Confira, abaixo, os principais temas abordados na prova de Lingua Portuguesa nas últimas cinco edições do Enem.

Interpretação de texto verbal e não verbal - trata-se, basicamente, de ler um texto proposto pelo exame e responder a questões relacionadas a ele. Aqui, as questões podem trazer textos verbais ou tirinhas, desenhos, obras de arte. Cabe ao estudante interpretar essas obras e falar sobre elas nas questões subsequentes.

Gêneros textuais - propagandas, receitas, cartas e relatos de viagem são apenas alguns exemplos dos diferentes gêneros textuais existentes. Esse é um dos temas mais cobrados no Enem, de modo que, para realizar uma boa prova, é importante conhecer esses gêneros.

Variações linguísticas - o estudo das diferentes formas como uma língua pode se apresentar de acordo com fatores como a região e as condições sociais, por exemplo, está presente em boa parte das provas do Enem dos últimos anos.

Funções da linguagem - função, poética, referencial, metalinguística, fática e conativa. As seis funções da linguagem nada mais são que as diferentes formas de utilizá-la, de acordo com a intenção de quem fala. Elas estão presentes em uma parcela considerável das questões do Enem nos últimos cinco anos.

Figuras de linguagem - os recursos expressivos chamados de figuras de linguagem são parte não apenas do Enem, mas do cotidiano de todo falante da Língua Portuguesa. Saber quais são eles e como usá-los é indispensável para quem quer obter uma nota significativa em Língua Portuguesa.

