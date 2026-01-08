Qui, 08 de Janeiro

MOBILIDADE

Linha 185 TI Cabo terá mudança de itinerário a partir deste sábado (10). Veja como fica

Com a alteração, a linha deixará de circular por trechos considerados críticos para o fluxo viário e passará a seguir um percurso mais direto pela Avenida Dantas Barreto

Linha 185 TI Cabo terá mudança de itinerário a partir deste sábado (10). Veja como fica:Linha 185 TI Cabo terá mudança de itinerário a partir deste sábado (10). Veja como fica: - Foto: Grande Recife/Divulgação

O Grande Recife Consórcio de Transportes realizará algumas alterações que buscam reduzir tempo de viagem e minimizar impactos do trânsito no Cais de Santa Rita. Entre as linhas que terão seu itinerário alterado está a 185 – TI Cabo. 

O consórcio alerta para que os usuários da linha fiquem atentos às mudanças, que entram em vigor já a partir deste sábado (10).

Com a alteração, a linha deixará de circular por trechos considerados críticos para o fluxo viário e passará a seguir um percurso mais direto pela Avenida Dantas Barreto, tanto na pista Leste quanto na pista Oeste, seguindo posteriormente pela Avenida Sul.

A mudança foi definida pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) com o objetivo de tornar o trajeto mais eficiente, reduzindo o tempo de circulação dos veículos e minimizando os impactos causados pela retenção do trânsito no Cais de Santa Rita, uma das áreas mais congestionadas do Centro do Recife.

Novo itinerário
No sentido cidade/subúrbio, a linha 185 passará a operar pelo seguinte trajeto:


O itinerário anterior incluía vias internas do Cais de Santa Rita, Travessa do Forte e Rua São João, que deixam de ser atendidas.

Paradas de ônibus
O Grande Recife ainda informou que, para viabilizar o novo trajeto, algumas paradas de ônibus serão desativadas, substituídas ou terão alteração nas linhas atendidas.

A parada 180047, localizada na Travessa do Forte, deixará de ser atendida pela linha 185.

Na pista Leste da Avenida Dantas Barreto, a linha 185 passará a atender o PED 180215, antes da Pracinha do Diário, deixando de atender o PED 180225, após a praça.

As linhas 822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ) e 824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) deixarão de atender o PED 180214, antes da Pracinha do Diário, lado oposto à Rua Marquês do Recife, será desativado, e passará a atender o PED 180225 após esta pracinha.

As linhas 229 – MARCOS FREIRE (OPCIONAL) e 1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II) deixarão de atender o PED 180215, sendo que a linha 229 atenderá o PED 180258, logo após a interseção com a Rua Siqueira Campos, e a linha 1926 atenderá à parada seguinte, PED 180213, no lado oposto à Faculdade Uninassau (EdifícioJK)

Confira abaixo a relação das linhas por parada de ônibus da Av. Dantas Barreto, que passam a valer a partir do próximo sábado (10):


Pista Leste da Av. Dantas Barreto:

a) No trecho entre a Rua Siqueira Campos e a Av. Guararapes:

Parada SELETIVA 180258, lado oposto a Faculdade UniNassau (Edifício JK).


Parada SELETIVA 180213, lado oposto a Faculdade UniNassau (Edifício JK).


A parada SELETIVA 180214, lado oposto à Rua Marquês do Recife será desativada.

Parada SELETIVA 180215, lado oposto à Rua Marquês do Recife.

b) No trecho entre a trecho entre a Av. Guararapes e Av. Nossa Senhora do Carmo:

Parada SELETIVA 180225, lado oposto ao nº 507, Edf. Antônio Barbosa:


Pista principal da Av. Dantas Barreto (ao longo do Camelódromo):

a) Trecho entre a Rua Tobias Barreto e a Rua Projetada (Rua Pintor Hélio Feijó)

Parada SELETIVA 180239, em frente ao imóvel nº 872, ou do nº 868.


b) Trecho entre a Rua São João e a Rua do Peixoto

Parada SELETIVA 180247, em frente ao imóvel nº 1.246 lado oposto à escada do Camelódromo


c) Na Praça Sérgio Loreto

Parada SELETIVA 180249:


Parada SELETIVA 180448, em frente à Caixa Econômica Federal.

