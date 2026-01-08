Linha 185 TI Cabo terá mudança de itinerário a partir deste sábado (10). Veja como fica
Com a alteração, a linha deixará de circular por trechos considerados críticos para o fluxo viário e passará a seguir um percurso mais direto pela Avenida Dantas Barreto
O Grande Recife Consórcio de Transportes realizará algumas alterações que buscam reduzir tempo de viagem e minimizar impactos do trânsito no Cais de Santa Rita. Entre as linhas que terão seu itinerário alterado está a 185 – TI Cabo.
O consórcio alerta para que os usuários da linha fiquem atentos às mudanças, que entram em vigor já a partir deste sábado (10).
Com a alteração, a linha deixará de circular por trechos considerados críticos para o fluxo viário e passará a seguir um percurso mais direto pela Avenida Dantas Barreto, tanto na pista Leste quanto na pista Oeste, seguindo posteriormente pela Avenida Sul.
A mudança foi definida pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) com o objetivo de tornar o trajeto mais eficiente, reduzindo o tempo de circulação dos veículos e minimizando os impactos causados pela retenção do trânsito no Cais de Santa Rita, uma das áreas mais congestionadas do Centro do Recife.
Novo itinerário
No sentido cidade/subúrbio, a linha 185 passará a operar pelo seguinte trajeto:
- Terminal Cais de Santa Rita → Avenida Martins de Barros → Rua Siqueira Campos → Avenida Dantas Barreto (pista Leste e pista Oeste) → Avenida Sul.
O itinerário anterior incluía vias internas do Cais de Santa Rita, Travessa do Forte e Rua São João, que deixam de ser atendidas.
Paradas de ônibus
O Grande Recife ainda informou que, para viabilizar o novo trajeto, algumas paradas de ônibus serão desativadas, substituídas ou terão alteração nas linhas atendidas.
A parada 180047, localizada na Travessa do Forte, deixará de ser atendida pela linha 185.
Na pista Leste da Avenida Dantas Barreto, a linha 185 passará a atender o PED 180215, antes da Pracinha do Diário, deixando de atender o PED 180225, após a praça.
As linhas 822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ) e 824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) deixarão de atender o PED 180214, antes da Pracinha do Diário, lado oposto à Rua Marquês do Recife, será desativado, e passará a atender o PED 180225 após esta pracinha.
As linhas 229 – MARCOS FREIRE (OPCIONAL) e 1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II) deixarão de atender o PED 180215, sendo que a linha 229 atenderá o PED 180258, logo após a interseção com a Rua Siqueira Campos, e a linha 1926 atenderá à parada seguinte, PED 180213, no lado oposto à Faculdade Uninassau (EdifícioJK)
Confira abaixo a relação das linhas por parada de ônibus da Av. Dantas Barreto, que passam a valer a partir do próximo sábado (10):
Pista Leste da Av. Dantas Barreto:
a) No trecho entre a Rua Siqueira Campos e a Av. Guararapes:
Parada SELETIVA 180258, lado oposto a Faculdade UniNassau (Edifício JK).
- 229 – MARCOS FREIRE (OPCIONAL)
- 621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)
- 1971 – AMPARO
- 4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA) – VIA PCR
Parada SELETIVA 180213, lado oposto a Faculdade UniNassau (Edifício JK).
- 1911 – OURO PRETO (COHAB)
- 1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II)
- 1946 – TI IGARASSU (BR-101)
A parada SELETIVA 180214, lado oposto à Rua Marquês do Recife será desativada.
Parada SELETIVA 180215, lado oposto à Rua Marquês do Recife.
- 185 – TI CABO
b) No trecho entre a trecho entre a Av. Guararapes e Av. Nossa Senhora do Carmo:
Parada SELETIVA 180225, lado oposto ao nº 507, Edf. Antônio Barbosa:
- 822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)
- 824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ)
Pista principal da Av. Dantas Barreto (ao longo do Camelódromo):
a) Trecho entre a Rua Tobias Barreto e a Rua Projetada (Rua Pintor Hélio Feijó)
Parada SELETIVA 180239, em frente ao imóvel nº 872, ou do nº 868.
- 185 – TI CABO
- 200 – TI JABOATÃO (PARADOR)
- 211 – VILA TAMANDARÉ
- 212 - JARDIM SÃO PAULO
- 221 – VILA CARDEAL E SILVA
- 222 – JARDIM UCHÔA
- 242 – PACHECO (FLORESTA)
b) Trecho entre a Rua São João e a Rua do Peixoto
Parada SELETIVA 180247, em frente ao imóvel nº 1.246 lado oposto à escada do Camelódromo
- 121 – VILA DA SUDENE – VIA VILA PINHEIROS
- 122 – VILA DO IPSEP
- 185 – TI CABO
- 229 – MARCOS FREIRE (OPCIONAL)
- 4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA)
- 4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA)
- 4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)
c) Na Praça Sérgio Loreto
Parada SELETIVA 180249:
- 166 – TI CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL)
- 185 – TI CABO
- 211 – VILA TAMANDARÉ
- 221 – VILA CARDEAL E SILVA
- 222 – JARDIM UCHÔA
- 232 – CAVALEIRO
Parada SELETIVA 180448, em frente à Caixa Econômica Federal.
- 121 – VILA DA SUDENE – VIA VILA PINHEIROS
- 122 – VILA DO IPSEP
- 168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) – VIA RUA DO PRÍNCIPE (sábados)
- 185 – TI CABO – VIA UNICAP (POUCAS VIAGENS)
- 514 – NOVA DESCOBERTA (CÓRREGO DO JOAQUIM)
- 522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)
- 712 – ALTO SANTA TEREZINHA
- 713 – BOMBA DO HEMETÉRIO
- 714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE)
- 717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS
- 741 – DOIS UNIDOS
- 743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)
- 821 – JARDIM BRASIL I (ESTRADA DE BELÉM)
- 822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)
- 823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)
- 824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ)
- 860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)
- 1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA