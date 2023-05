A- A+

TRANSPORTE Linha 1909 começa a fazer integração temporal no TI Joana Bezerra, a partir deste sábado (20) Com a mudança, seis linhas das dez do terminal passam a operar com o sistema temporal

A linha 1909 - TI Pelópidas/TI Joana Bezerra inicia a operação com integração temporal no TI Joana Bezerra a partir do próximo sábado (20). Dessa forma, a linha passa a ter embarque exclusivo pela porta da frente dos coletivos com a liberação da catraca por meio do cartão VEM.

Para otimizar o embarque nos horários de pico, validador de pré-embarque está instalado na plataforma para permitir o acesso pela porta do meio do coletivo.

Com a mudança, seis linhas das dez do terminal passam a operar com o sistema temporal. Para embarcar nas demais linhas, os passageiros devem utilizar as portas do meio ou traseira e não precisarão fazer uso do cartão VEM.

Desde dezembro de 2022, o TI Joana Bezerra já opera com o sistema temporal no sentido ônibus-metrô, com embarque dos usuários nas linhas do metrô somente com o uso do cartão VEM nas catracas do metrô.

Nesta nova etapa, são contemplados os sentidos metrô-ônibus e ônibus-ônibus.

Funcionamento da integração temporal

A integração temporal consiste na circulação com o pagamento de uma tarifa no período de até 2h no sentido viagem - ida ou volta. Já o embarque só é válido a partir da utilização do cartão VEM e passagens pagas com dinheiro não contemplam a integração.

Com a inclusão parcial do TI Joana Bezerra, a integração temporal está implantada em 21 dos 26 terminais integrados da Região Metropolitana do Recife (RMR).

Em 2021 e 2022, foram integrados os TIs Aeroporto, Jaboatão, Cajueiro Seco, Tancredo Neves, CDU, Cabo, Caxangá, Rio Doce, Camaragibe, Abreu e Lima e Igarassu.

O sistema começou a ser implantado em 2017 e também está presente nos TIs Afogados, Xambá, TIP, Prazeres, Cosme e Damião, Getúlio Vargas, Santa Luzia, Recife, Largo da Paz e Cavaleiro.



Veja também

BRASIL Proteger crianças de abuso envolve atenção a famílias, diz ministro