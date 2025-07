Linha 2441 TI CDU (Conde da Boa Vista) vai atender a Prefeitura do Recife em horários de pico

A- A+

A linha 2441 – TI CDU (Conde da Boa Vista) terá seu itinerário com atendimento a Prefeitura do Recife expandido.

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) vai aumentar o atendimento nos dias úteis, e nos horários das 5h40 às 10h45 e das 15h às 17h36.

Por meio de nota enviada nesta terça-feira (1º), as deliberações foram tomadas diante das necessidades dos usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) em seus deslocamentos para o Bairro do Recife.

