A- A+

MOBILIDADE Linha Centro do Metrô do Recife amanhece fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea Há possibilidade de retomada até o final do dia, segundo a CBTU

A Linha Centro do Metrô do Recife amanheceu fechada nesta quinta-feira (24) por conta da queda de uma árvore sobre a rede aérea entre as estações Barro e Tejipió.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a queda danificou toda a estrutura de alimentação entre os terminais.

"A manutenção foi acionada e trabalhará até a retirada da árvore, como também na recuperação de toda estrutura que foi avariada", afirmou a companhia, por meio de nota.

A previsão oficial do retorno será confirmada apenas após a retirada da árvore e resolução dos danos causados pelo incidente. Há, no entanto, a possibilidade de retomada até o final do dia, segundo a CBTU, o que já poderia atender os passageiros na volta para a casa, um dos principais horários de pico.

Cerca de 80 mil passageiros utilizam a Linha Centro do Metrô do Recife por dia. Com isso, a nova paralisação deve provocar grandes transtornos para quem depende do serviço para se deslocar.

Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação

Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação

Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação

Linhas emergenciais e reforços de ônibus

Para oferecer uma outra opção para parte desses passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.



Foram ativadas três linhas emergenciais:

238 TI Jaboatão/TI Barro;

858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;

2481 TI Camaragibe/TI TIP.

Também foram reforçadas as linhas:

200 TI Jaboatão (Parador);

2450 TI Camaragibe (Centro).

Linha Centro fechará uma hora mais cedo

As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.



Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.



A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".

Veja também