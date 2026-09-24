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Linha Centro do Metrô do Recife amanhece fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea

Há possibilidade de retomada até o final do dia, segundo a CBTU

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Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aéreaLinha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea - Foto: CBTU/Divulgação

A Linha Centro do Metrô do Recife amanheceu fechada nesta quinta-feira (24) por conta da queda de uma árvore sobre a rede aérea entre as estações Barro e Tejipió.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a queda danificou toda a estrutura de alimentação entre os terminais.

"A manutenção foi acionada e trabalhará até a retirada da árvore, como também na recuperação de toda estrutura  que foi avariada", afirmou a companhia, por meio de nota.

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A previsão oficial do retorno será confirmada apenas após a retirada da árvore e resolução dos danos causados pelo incidente. Há, no entanto, a possibilidade de retomada até o final do dia, segundo a CBTU, o que já poderia atender os passageiros na volta para a casa, um dos principais horários de pico.

Cerca de 80 mil passageiros utilizam a Linha Centro do Metrô do Recife por dia. Com isso, a nova paralisação deve provocar grandes transtornos para quem depende do serviço para se deslocar.

  • Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação
    Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação
  • Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação
    Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação
  • Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação
    Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação

Linhas emergenciais e reforços de ônibus
Para oferecer uma outra opção para parte desses passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.

Foram ativadas três linhas emergenciais:

Também foram reforçadas as linhas:

Linha Centro fechará uma hora mais cedo
As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.

A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços". 

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