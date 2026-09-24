Linha Centro do Metrô do Recife amanhece fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea
Há possibilidade de retomada até o final do dia, segundo a CBTU
A Linha Centro do Metrô do Recife amanheceu fechada nesta quinta-feira (24) por conta da queda de uma árvore sobre a rede aérea entre as estações Barro e Tejipió.
De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a queda danificou toda a estrutura de alimentação entre os terminais.
"A manutenção foi acionada e trabalhará até a retirada da árvore, como também na recuperação de toda estrutura que foi avariada", afirmou a companhia, por meio de nota.
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A previsão oficial do retorno será confirmada apenas após a retirada da árvore e resolução dos danos causados pelo incidente. Há, no entanto, a possibilidade de retomada até o final do dia, segundo a CBTU, o que já poderia atender os passageiros na volta para a casa, um dos principais horários de pico.
Cerca de 80 mil passageiros utilizam a Linha Centro do Metrô do Recife por dia. Com isso, a nova paralisação deve provocar grandes transtornos para quem depende do serviço para se deslocar.
- Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação
- Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação
- Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea. - Foto: CBTU/Divulgação
Linhas emergenciais e reforços de ônibus
Para oferecer uma outra opção para parte desses passageiros, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.
Foram ativadas três linhas emergenciais:
- 238 TI Jaboatão/TI Barro;
- 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;
- 2481 TI Camaragibe/TI TIP.
Também foram reforçadas as linhas:
- 200 TI Jaboatão (Parador);
- 2450 TI Camaragibe (Centro).
Linha Centro fechará uma hora mais cedo
As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.
A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".