Recife Linha Centro do Metrô do Recife amanhece interditada nesta quinta-feira (2) Problemas na rede aérea provocaram a interrupção da operação

A Linha Centro do Metrô do Recife amanheceu interditada nesta quinta-feira (2). De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), problemas na rede aérea provocaram a interrupção da operação. Segundo a CBTU, não há previsão para o retorno.

Os transtornos iniciaram na noite dessa quarta-feira (1º), por volta das 21h45, quando a Linha Centro, por onde circulam composições com destina a Jaboatão e Camaragibe, na Região Metropolitana, passou a operar somente com uma das vias para os dois sentidos.



Ainda segundo a CBTU, após o encerramento das operações na noite de quarta, foi iniciada a manutenção na rede aérea, que segue até esta manhã e impede o funcionamento da linha.

"Manteremos todos informados e comunicamos que foi feito contato com o Consórcio para reforço nas linhas, tentando amenizar o impacto para nosso usuário", informou a CBTU.

