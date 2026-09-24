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Mobilidade Linha Centro do Metrô do Recife é reaberta com operação em via singela após queda de árvore Inicialmente prevista para o meio-dia, a retomada aconteceu às 13h15

A Linha Centro do Metrô do Recife foi reaberta na tarde desta quinta-feira (24) com operação em via singela entre as estações Werneck e Coqueiral. Inicialmente prevista para o meio-dia, a retomada aconteceu às 13h15, segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A Linha Centro não abriu nesta manhã devido à queda de uma árvore na rede aérea. A estrutura de alimentação elétrica foi danificada entre as estações Barro e Tejipió, e a equipe de manutenção atuou da retirada da árvore e no retorno da operação.

Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea | Foto: Foto: CBTU/Divulgação

Com a operação em via singela - quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos -, o tempo de espera entre os trens deve aumentar. Cerca de 80 mil passageiros utilizam a Linha Centro do Metrô do Recife por dia.

"A operação deverá continuar até o final do dia de hoje (24), devido à complexidade do serviço. As equipes de manutenção voltarão a atuar durante a madrugada para a resolução do problema, a fim de que o sistema retome a operação normalmente amanhã (25/09), às 5h", destacou a CBTU.

Para atender a demanda, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.

Foram ativadas três linhas emergenciais:

238 TI Jaboatão/TI Barro;

858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;

2481 TI Camaragibe/TI TIP.

Também foram reforçadas as linhas:

200 TI Jaboatão (Parador);

2450 TI Camaragibe (Centro).

Linha Centro fechará uma hora mais cedo

As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.

A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".

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