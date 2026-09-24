Linha Centro do Metrô do Recife é reaberta com operação em via singela após queda de árvore
Inicialmente prevista para o meio-dia, a retomada aconteceu às 13h15
A Linha Centro do Metrô do Recife foi reaberta na tarde desta quinta-feira (24) com operação em via singela entre as estações Werneck e Coqueiral. Inicialmente prevista para o meio-dia, a retomada aconteceu às 13h15, segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).
A Linha Centro não abriu nesta manhã devido à queda de uma árvore na rede aérea. A estrutura de alimentação elétrica foi danificada entre as estações Barro e Tejipió, e a equipe de manutenção atuou da retirada da árvore e no retorno da operação.
Com a operação em via singela - quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos -, o tempo de espera entre os trens deve aumentar. Cerca de 80 mil passageiros utilizam a Linha Centro do Metrô do Recife por dia.
"A operação deverá continuar até o final do dia de hoje (24), devido à complexidade do serviço. As equipes de manutenção voltarão a atuar durante a madrugada para a resolução do problema, a fim de que o sistema retome a operação normalmente amanhã (25/09), às 5h", destacou a CBTU.
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Para atender a demanda, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.
Foram ativadas três linhas emergenciais:
238 TI Jaboatão/TI Barro;
858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;
2481 TI Camaragibe/TI TIP.
Também foram reforçadas as linhas:
200 TI Jaboatão (Parador);
2450 TI Camaragibe (Centro).
Linha Centro fechará uma hora mais cedo
As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.
Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.
A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".