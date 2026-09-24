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Mobilidade

Linha Centro do Metrô do Recife é reaberta com operação em via singela após queda de árvore

Inicialmente prevista para o meio-dia, a retomada aconteceu às 13h15

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Linha Centro não abriu nesta manhã devido à queda de uma árvore na rede aéreaLinha Centro não abriu nesta manhã devido à queda de uma árvore na rede aérea - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

A Linha Centro do Metrô do Recife foi reaberta na tarde desta quinta-feira (24) com operação em via singela entre as estações Werneck e Coqueiral. Inicialmente prevista para o meio-dia, a retomada aconteceu às 13h15, segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). 

A Linha Centro não abriu nesta manhã devido à queda de uma árvore na rede aérea. A estrutura de alimentação elétrica foi danificada entre as estações Barro e Tejipió, e a equipe de manutenção atuou da retirada da árvore e no retorno da operação.

Linha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aéreaLinha Centro do Metrô do Recife amanhace fechada nesta quinta (24) após árvore cair sobre rede aérea | Foto: Foto: CBTU/Divulgação

Com a operação em via singela - quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos -, o tempo de espera entre os trens deve aumentar. Cerca de 80 mil passageiros utilizam a Linha Centro do Metrô do Recife por dia.

"A operação deverá continuar até o final do dia de hoje (24), devido à complexidade do serviço. As equipes de manutenção voltarão a atuar durante a madrugada para a resolução do problema, a fim de que o sistema retome a operação normalmente amanhã (25/09), às 5h", destacou a CBTU.

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Para atender a demanda, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para o dia.

Foram ativadas três linhas emergenciais:
238 TI Jaboatão/TI Barro;
858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;
2481 TI Camaragibe/TI TIP.

Também foram reforçadas as linhas:
200 TI Jaboatão (Parador);
2450 TI Camaragibe (Centro).

Linha Centro fechará uma hora mais cedo
As estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife fecharão uma hora mais cedo, às 22h, a partir da próxima segunda-feira (28). As demais linhas do Modal, como a Sul, seguem fechando normalmente às 23h.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida será necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra.

A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços". 

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