TRANSPORTE Linha Centro do Metrô do Recife deve ser reaberta nesta quarta (21); volta para casa é conturbada De acordo com CBTU, uma equipe trabalhará durante toda madrugada

A Linha Centro do Metrô do Recife está com retorno de funcionamento previsto para às 9h desta quarta-feira (21), podendo acontecer antes, a depender do andamento do trabalho que será realizado por uma equipe durante a madrugada, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A suspensão do funcionamento do transporte aconteceu porque cabos da rede elétrica entre as estações Mangueira e Joana Bezerra se romperam e pegaram fogo, na manhã desta terça-feira (20).

Ninguém ficou ferido, mas todas as 19 estações da Linha Centro foram esvaziadas. São elas: Recife, Joana Bezerra, Afogados, Ipiranga, Mangueira, Santa Luzia, Werneck, Barro, Tejipió, Coqueiral, Alto do Céu, Curado, Rodoviária, Cosme e Damião, Camaragibe, Cavaleiro, Floriano, Engenho Velho e Jaboatão dos Guararapes.



Em nota, a CBTU também garantiu que “as causas do incidente estão sendo apuradas pelo corpo técnico da e vão ser analisadas pela Comissão Permanente de Acidentes de Tráfego”. O prazo é de 60 dias. O caso foi registrado por usuários e amplamente divulgado nas redes sociais. Em vídeos, é possível ver alguns passageiros assustados e correndo, enquanto outros se abaixam.



Volta pra casa

A “volta para casa” nesta noite foi marcada por desafios e alternativas “de última hora” para muitos dos trabalhadores e estudantes que costumam usar a Linha Centro do Metrô do Recife.

Dentre os prejudicados, a reportagem da Folha de Pernambuco encontrou três passageiros que não sabiam da paralisação do transporte.



O soldador Claudemir Arlindo, de 32 anos, foi um dos surpreendidos. Ele largou do trabalho e se dirigiu até a Estação Central, mas só no Terminal Cais de Santa Rita conseguirá um transporte para Jaboatão dos Guararapes, onde reside.

O soldador Claudemir Arlindo, de 32 anos de idade (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



“Eu não sabia que estava parado. Agora vou ter que ir para o Cais de Santa Rita para pegar um ônibus”, disse o homem.



Outro usuário que estava na Linha Centro sem saber da suspensão de funcionamento foi o assessor administrativo, Uziel Miguel de Santana, de 36 anos.



“Eu passei o dia trabalhando e não vi. Moro em Coqueiral e iria para casa de metrô, mas agora vou ter que fazer uma ‘baldeação’ grande. Agora vou ter que sair dessa estação, pegar um trem, ir até o Centro e pegar um ônibus para ir para a minha residência”, disse.

Na foto, o passageiro Uziel Miguel de Santana, de 36 anos (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



Caso a operação da Linha Centro não seja restabelecida antes das 9h, outra vez o assessor administrativo terá que percorrer um trajeto diferente do habitual. “Vou ter que ir me virando nos ônibus para chegar ao trabalho. Eu saio de casa às 5h”, complementou.



Cláudia Maria Lourenço, de 44 anos, trabalha com reciclagem 11h por dia. Ela ainda não sabe como voltará para casa.

Cláudia Maria Lourenço, de 44 anos, na Estação Central do Metrô do Recofe (Foto: Ed Machado/Folha de Pernambuco)



“Eu não sabia que estava sem funcionar, porque eu peguei ele normal de manhã cedo. Moro em São Lourenço da Mata e não sei como fazer, porque nem com passagem eu estou, apenas com o meu VEM”, afirmou.



Abaixo, confira a última atualização da CBTU

“A CBTU informa que, na manhã desta terça-feira (20), assim que o sistema detectou uma queda de fiação na rede aérea entre as estações Mangueira e Joana Bezerra, equipes de manutenção foram acionadas imediatamente e seguem atuando de forma ininterrupta para o pleno restabelecimento dos serviços, que tem previsão para acontecer até às 9h da quarta-feira (21). As causas do incidente estão sendo apuradas pelo corpo técnico da CBTU e vão ser analisadas pela Comissão Permanente de Acidentes de Tráfego, que tem até 60 dias para concluir os trabalhos. A linha Sul segue operando normalmente”, disse o comunicado.

