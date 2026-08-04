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Mobilidade Linha Centro do Metrô do Recife é paralisada nesta terça-feira (4) Antes da paralisação, os ramais Camaragibe e Jaboatão já estavam operando em via única

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, no início da noite desta terça-feira (4), a paralisação da Linha Centro do Metrô do Recife.



Antes do serviço ser interrompido, os ramais Camaragibe e Jaboatão já estavam operando em via singela, ocasionando um maior intervalo entre as viagens.

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Os passageiros que utilizam a Linha Centro devem buscar outras vias de translado para chegar em seus destinos. Os passageiros que utilizam a Linha Centro devem buscar outras vias de translado para chegar em seus destinos.

A CBTU não divulgou informações sobre a normalização do serviço.

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