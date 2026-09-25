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RECIFE

Linha Centro do Metrô do Recife é reaberta após conclusão dos serviços de recuperação da rede aérea

Operação não havia iniciado no horário previsto, às 5h, devido à complexidade dos serviços entre as estações Tejipió e Barro, afetadas pela queda de uma árvore

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Linha Centro do Metrô do Recife que amanhceu fechada foi reaberta às 8h30 desta sexta-feira (25)Linha Centro do Metrô do Recife que amanhceu fechada foi reaberta às 8h30 desta sexta-feira (25) - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

A Linha Centro do Metrô do Recife que amanheceu fechada foi reaberta às 8h30 desta sexta-feira (25), após a conclusão dos serviços de recuperação da rede aérea. A informação foi divulgada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A operação não havia iniciado no horário previsto, às 5h, devido à complexidade dos serviços entre as estações Tejipió e Barro, afetadas pela queda de uma árvore na quinta-feira (24).

Segundo a CBTU, o veículo e a equipe de manutenção foram retirados do trecho após o restabelecimento completo da operação, com a finalização da via singela entre as estações Werneck e Coqueiral.

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Reforços de ônibus
Durante a interrupção da operação, o Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) montou um esquema especial de ônibus para oferecer uma alternativa aos passageiros.

Foram ativadas três linhas emergenciais:
- 238 TI Jaboatão/TI Barro;
- 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro;
- 2481 TI Camaragibe/TI TIP.

Também foram reforçadas as linhas:
- 200 TI Jaboatão (Parador);
- 2450 TI Camaragibe (Centro).

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