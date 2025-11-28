Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TRANSPORTE

Linha Centro do Metrô do Recife volta a funcionar nesta sexta-feira (28)

Serviços foram retomados às 14h30, após dois dias de paralisação

Reportar Erro
Metrô do RecifeMetrô do Recife - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco/Arquivo

Os usuários do Metrô do Recife já podem voltar a utilizar a Linha Centro nesta sexta-feira (28).

O retorno dos serviços aconteceu às 14h30, após dois dias seguidos de paralisação devido a um problema de energia de tração dos trens entre as estações Werneck e Barro.

Leia também

• Metrô do Recife: Linha Centro segue fechada nesta sexta; linhas de ônibus têm reforço

• Metrô do Recife: Linha Centro é fechada por problema na rede elétrica na manhã desta quinta (27)

• Pernambuco busca recursos do governo federal para o Metrô do Recife e obras estruturantes

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife (CBTU), o problema foi resolvido e todas as estações da Linha Centro já estão abertas e operando normalmente.

O transtorno afetou cerca de 80 mil usuários do modal, de acordo com a CBTU.

Com informações da assessoria de imprensa
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter