TRANSPORTE Linha Centro do Metrô do Recife volta a funcionar nesta sexta-feira (28) Serviços foram retomados às 14h30, após dois dias de paralisação

Os usuários do Metrô do Recife já podem voltar a utilizar a Linha Centro nesta sexta-feira (28).

O retorno dos serviços aconteceu às 14h30, após dois dias seguidos de paralisação devido a um problema de energia de tração dos trens entre as estações Werneck e Barro.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos do Recife (CBTU), o problema foi resolvido e todas as estações da Linha Centro já estão abertas e operando normalmente.

O transtorno afetou cerca de 80 mil usuários do modal, de acordo com a CBTU.

Com informações da assessoria de imprensa



