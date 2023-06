A- A+

MOBILIDADE Linha Centro do Metrô do Recife volta a operar após paralisação por queda de fiação na rede aérea Operação foi retomada às 5h, segundo a CBTU. Fios romperam e pegaram fogo na terça-feira

A Linha Centro do Metrô do Recife voltou a operar, na manhã desta quarta-feira (21), após ter o serviço paralisado no final da manhã de terça-feira (20).

Fios da rede elétrica romperam e pegaram fogo entre as estações Mangueira e Joana Bezerra, na capital pernambucana. Por causa disso, todas as 19 estações ficaram fechadas.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a linha foi retomada às 5h, nos dois ramais: Jaboatão e Camaragibe.

Equipes da estatal que opera o metrô trabalharam durante a terça-feira e madrugada desta quarta-feira para restabelecer o serviço.

“As causas do incidente estão sendo apuradas pelo corpo técnico da CBTU e vão ser analisadas pela Comissão Permanente de Acidentes de Tráfego, que tem até 60 dias para concluir os trabalhos”, disse comunicado emitido.

Apesar do susto e do registro de passageiros se abaixando e também correndo, ninguém ficou ferido.

O Grande Recife Consórcio de Transporte chegou a ativar um esquema especial de ônibus para auxiliar os passageiros sem metrô.

