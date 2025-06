A- A+

MOBILIDADE Linha de Alto Dois Carneiros passa a fazer integração temporal com outras três para Centro do Recife

A partir da próxima terça-feira (1º), a linha 142 Alto Dois Carneiros/TI Tancredo Neves passará a fazer integração temporal com outras três linhas, que têm destino ao Centro do Recife.

As linhas são:

* 4123 - Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

* 4133 - Três Carneiros (Cais de Santa Rita); e

* 4137 - UR-11 (Cais de Santa Rita).





Segundo o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a medida atende deliberações apresentadas em reunião entre a entidade e lideranças comunitárias de Alto Dois Carneiros, na Zona Norte do Recife.

"Com isso, a população da localidade passará a contar com mais opções de ônibus com destino ao Centro do Recife", diz o CTM, acrescentando que o trecho onde pode ser realizada a integração temporal é a partir da avenida Santos, até a avenida Recife com a rua Jean Emile Favre.

Na prática, o usuário pode se deslocar do Alto Dois Carneiros até o Centro do Recife pagando uma única passagem. A integração temporal tem limite de duas horas e deve ser feita com cartão VEM.

