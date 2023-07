Linha de ônibus tem alteração no itinerário em Olinda a partir desta quinta (20)

A- A+

A linha de ônibus 1971 – Amparo terá modificação no itinerário dentro do bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, a partir desta quinta-feira (20).



A mudança foi anunciada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM), que a atribui a "problemas viários" nas ruas Pedro Álvares Cabral e Safira, ambas no bairro de Jardim Atlântico. As paradas localizadas nessas vias não atenderão temporariamente a essa linha.

O GRTM não deu prazo para voltar ao itinerário inicial.



Confira, abaixo, os percursos provisórios e as opções de embarque e desembarque de passageiros:



Sentido subúrbio/cidade: Terminal de Jardim Atlântico, Rua Rosa Silvestre, Via do Contorno, Rua Pedro Alvares Cabral, Av. Fagundes Varela, Praça Pedro Jorge, Av. Carlos de Lima Cavalcanti...

Nesse sentido da viagem, deixam de ser atendidas as paradas nº 160486, na Rua Rosa Silvestre; nº 160488, que fica na Rua Alexandria; nº 160489 e nº 160490, localizadas na Rua Rodozita; nº 160483, na Rua Safira; e nº 160177, nº 160178 e nº 160288, todas na Rua Pedro Álvares Cabral.

Os passageiros terão como opções as paradas nº 160107, que fica na Rua do Contorno; nº 160108, na Rua Pedro Álvares Cabral; e nº 160109, localizada na Av. Fagundes Varela.

Sentido cidade/subúrbio: ...Av. Carlos de Lima Cavalcanti, contorno na Praça Pedro Jorge, Av. Fagundes Varela, giro à direita na Rua Pedro Alvares Cabral, Via do Contorno, Rua Rosa Silvestre, Terminal de Jardim Atlântico.

Nessas viagens, os ônibus deixarão de atender as paradas nº 160177, nº 160178 e nº 160288, na Rua Pedro Álvares Cabral; nº 160289, que fica na Rua Safira; nº 160462 e nº 160484, ambas na Rua Rodozita; nº 160485, na Rua Alexandria; e nº 160487, localizada na Rua Rosa Silvestre.

As opções para os passageiros são as paradas nº 160155, na Av. Fagundes Varela; nº 160156, localizada na Rua Pedro Álvares Cabral; nº 160157, que fica na Rua do Contorno.

